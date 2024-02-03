Украинский и иностранный бизнес, который готовый инвестировать более 12 млн евро, получит специальные льготы

Правительство улучшило механизм государственной поддержки крупных инвестиционных проектов. Теперь компании из Украины и из-за рубежа, которые планируют инвестировать более 12 миллионов евро и увеличить количество рабочих мест, смогут воспользоваться полной поддержкой правительства и получить особые условия.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Это включает в себя налоговые преимущества, понижение регуляторной нагрузки, а также помощь в реализации их проектов.

Он отметил важность привлечения внешних инвестиций для экономики Украины в этом году и добавил, что правительство работает над упрощением подхода к разработке инвестиционных проектов, уменьшая бюрократию и требования к финансовой стабильности инвесторов.

"Украинский и иностранный бизнес, который готов инвестировать более 12 млн. евро и создавать новые рабочие места, получит максимальную поддержку и специальные условия. Мы убираем и упрощаем ряд положений, в частности о необходимости экономического анализа, о пересмотре социальной оценки проектов, а также ослабляем требования относительно финансовой способности заявителя, – сообщил Шмыгаль.

Заметим, что прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП на 4,6%, а инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

Сегодня украинская экономика отмечается тенденцией к превращению в экономику военного времени, проявляющейся как в качественных изменениях, отраженных в структурных преобразованиях, так и в количественных изменениях, свидетельствуют об адаптации бизнеса и переходе к фазе восстановительного роста. По итогам 2023 г. Минэкономики рассчитывает рост ВВП на уровне 5%.