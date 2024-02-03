Український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати більше 12 млн євро, отримає спеціальні пільги

Уряд покращив механізм державної підтримки великих інвестиційних проектів. Тепер компанії з України та з-за кордону, які планують інвестувати понад 12 мільйонів євро і збільшити кількість робочих місць, зможуть скористатися повною підтримкою уряду та отримати особливі умови.

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Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Це включає в себе податкові переваги, зниження регуляторного навантаження, а також допомогу в реалізації їхніх проектів.

Він наголосив на важливості залучення зовнішніх інвестицій для економіки України цього року і додав, що уряд працює над спрощенням підходу до розробки інвестиційних проектів, зменшуючи бюрократію та вимоги до фінансової стабільності інвесторів.

"Український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати більше 12 млн євро та створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови. Ми прибираємо та спрощуємо низку положень, зокрема про необхідність економічного аналізу, про перегляд соціальної оцінки проектів, а також послаблюємо вимоги щодо фінансової спроможності заявника, - повідомив Шмигаль.

Зауважимо, що прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%, а інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.

На сьогодні українська економіка відзначається тенденцією до перетворення в економіку воєнного часу, що виявляється як у якісних змінах, відображених у структурних перетвореннях, так і у кількісних змінах, свідчать про адаптацію бізнесу та перехід до фази відновлювального зростання. За підсумками 2023 року Мінекономіки розраховує зростання ВВП на рівні 5%.