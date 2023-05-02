В АРМА переданы конфискованные активы президента российского клуба "ЦСКА"

Генеральная прокуратура арестовала и передала в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) денежные средства компании, принадлежащей подсанкционному российскому президенту футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гиннеру. В пользу государства было конфисковано около 3 млн долларов.

По данным Генпрокуратуры, подсанкционный олигарх связан с российской государственной корпорацией "РОСТЕХ", поставляющей оружие, военную технику и боеприпасы для нужд вооруженных сил России. Денежные средства хранились на счете в украинском банке.

Также прокуроры еще проверяют информацию о правомерности получения и использования Первым инвестиционным банком (PINbank), владельцем которого является Гинер, более 1,6 млрд грн кредита для рефинансирования, полученного после введения военного положения в Украине.

Досудебное расследование по фактам пособничества государству-агрессору и мошенничеству с финансовыми ресурсами продолжается и осуществляется Главным следственным управлением Государственного бюро расследований по оперативному сопровождению территориального управления ГБР в городе Киеве (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 УК Украины) .

ДБР установило, что после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 27 февраля удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции к российскому гражданину, решив взыскать в доход государства его активы в размере 88,89% акций украинского банка

Позже Гинер подал апелляцию, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 13 марта отказала ему в удовлетворении апелляционной жалобы.