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Економіка
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До АРМА передано конфісковані активи президента російського клубу "ЦСКА"

До АРМА передано конфісковані активи президента російського клубу "ЦСКА"
На користь держави було конфісковано майже 3 млн доларі

Генеральна прокуратура арештувала та передала в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошові кошти компанії, яка належить підсанкційному російському президенту футбольного клубу "ЦСКА"  Євгєнію Гінеру. На користь держави було конфісковано майже 3 млн доларів.

За даними Генпрокуратури, підсанкційний олігарх пов’язаний з російською державною корпорацією "РОСТЕХ", яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил Росії. Кошти зберігалися на рахунку в українському банку.

Також прокурори ще перевіряють інформацію щодо правомірності отримання та використання Першим інвестиційним банком (PINbank), власником якого є Гінер, понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні.

Досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та шахрайства з фінансовими ресурсами триває та здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу територіального управління ДБР у місті Києві (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України).

ДБР встановило, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 27 лютого задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції до російського громадянина, вирішивши стягнути в дохід держави його активи у вигляді 88,89% акцій українського банку

Пізніше Гінер подав апеляцію, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 13 березня відмовила йому у задоволенні апеляційної скарги.

Автор:
Тетяна Гойденко