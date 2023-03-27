В крупнейшей гавани Европы – утечка нефти в море

На юге Англии в гавани Пул вылилось около 200 баррелей (около 32 тонн) резервуарной жидкости, в том числе нефти. Об этом сообщает BBC.

Утечка произошла из нефтяного месторождения Wytch Farm, производящего около 14 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Инцидент произошел на трубопроводе компании Perenco. Представители компании объяснили, что попавшая в море жидкость состоит на 85% из воды и на 15% из нефти.

В настоящее время проводится операция по очистке моря от нефти. Сотрудники Perenco уверяют, что ситуация под контролем и риска дальнейшей утечки нет. Трубопровод уже перекрыли, а с обеих сторон от места утечки установили боновые заграждения. К работе привлекли компании, специализирующиеся на ликвидации разливов нефти.

Жителей близлежащих населённых пунктов призвали не плавать в гавани.

Oil visible on the surface tonight 😢#poole #PooleHarbour pic.twitter.com/0WaSJB1kkY — Chris Miller (@chrismiller_uk) March 26, 2023 На юге Англии в гавани Пул вылилось около 200 баррелей (около 32 тонн) резервуарной жидкости, в том числе нефти.

Напомним, в Дании заметили на дне Балтийского моря неидентифицированный объект, обнаруженный вблизи единственного невредимого газопровода "Северный поток-2". Власти решили выяснить, не несет ли он угрозу и спасти последнюю уцелевшую после взрывов трубу простаивающего газопровода.

В октябре 2022 года Польше на одной из нитей нефтепровода "Дружба ", по которому РФ поставляет нефть в страны Европы, остановилась прокачка нефти по южной ветке трубопровода. Летом 2022 года Россия останавливала транзит нефти из-за проблем, связанных с платой за транзит. Трубопровод "Дружба" вывели из-под санкций Евросоюза для стран, не имеющих доступа к альтернативной нефти. Кроме Польши им получали российскую нефть также Германия, Чехия, Словакия и Венгрия.

В августе 2022 года Польша и Украина объявили о совместном проекте по строительству трубопровода для экспорта украинского масла в перегрузочный терминал в порту Гданска. Инициатива дожна помочь с разблокированием украинского экспорта и усилить продовольственную безопасность в развивающихся странах, которым угрожает голод.