У найбільшій гавані Європи - витік нафти в море

На півдні Англії в гавані Пул вилилося близько 200 барелів (близько 32 тонни) резервуарної рідини, зокрема нафти. Про це повідомляє BBC.

Витік стався з нафтового родовища Wytch Farm, яке виробляє близько 14 000 барелів нафтового еквівалента на добу. Інцидент трапився на трубопроводі компанії Perenco. Представники компанії пояснили, що рідина, яка потрапила в море, складається на 85% з води і на 15% з нафти.

Наразі проводиться операція з очищення моря від нафти. Співробітники Perenco запевняють, що ситуація під контролем і ризику подальшого витоку немає. Трубопровід вже перекрили, а по обидва боки від місця витоку встановили бонові загородження. До операції залучили компанії, які спеціалізуються на ліквідації розливів нафти.

Жителів навколишніх населених пунктів закликали не плавати в гавані.

Oil visible on the surface tonight 😢#poole #PooleHarbour pic.twitter.com/0WaSJB1kkY — Chris Miller (@chrismiller_uk) March 26, 2023 На півдні Англії в гавані Пул вилилося близько 200 барелів (близько 32 тонни) резервуарної рідини, зокрема нафти

Нагадаємо, у Данії помітили на дні Балтійського моря неідентифікований об'єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу "Північний потік-2". Влада вирішила з'ясувати, чи не несе він загрозу і врятувати останню вцілілу після вибухів трубу газопроводу, який простоював.

У жовтні 2022 року Польщі на одній із ниток нафтопроводу "Дружба", яким РФ постачає нафту до країн Європи, зупинилася прокачка нафти південною гілкою трубопроводу. Влітку 2022 року Росія зупиняла транзит нафти через проблеми, пов'язані з платою за транзит. Трубопровід "Дружба" вивели з-під санкцій Євросоюзу задля країн, які не мають доступу до альтернативної нафти. Крім Польщі, ним отримували російську нафту також Німеччина, Чехія, Словаччина та Угорщина.

У серпні 2022 року Польща та Україна оголосили про спільний проєкт з будівництва трубопроводу для експорту української олії до перевантажувального терміналу у порту Гданська. Ініціатива має на меті допомогти з розблокуванням українського експорту та посилити продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод.