В Минфине спрогнозировали курс гривны в следующем году

Министерство финансов и представители бизнеса ожидают ослабления гривны в 2024 году. Курс на следующий год прогнозируется на уровне 41,4 грн за доллар.

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Об этом шла речь во время мероприятия "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины", пишет "Экономическая правда".

Так, согласно озвученным прогнозам, гривна пересечет отметку 41 грн за доллар.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко , в правительстве предусматривают на 2024 год курс 41,4 грн за доллар.

"Нас волнует укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров На следующий год предполагаем курс 41,4 грн/$1", – сказал он.

Министр уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые Минфин ориентируется.

Отмечается, что подобный прогноз отвечает ожиданиям бизнеса. Как отмечают в Европейской бизнес ассоциации, курс гривны в следующем году достигнет 41 грн за доллар.

Заметим, эта неделя на валютном рынке будет особенной, поскольку 14 сентября будет заседание правления НБУ по сохранению или сокращению учетной ставки, которая косвенно должна гипотетически повлиять на курс: чем ставка выше, тем медленнее переток гривны в инвалюту, которая – из-за уменьшенного спроса – имеет дешеветь.

Учитывая это, учитывая даже вероятные колебания после решения регулятора, на этой неделе в банках курс доллара будет находиться в пределах 37,2-38,4 грн/$. А евро, по убеждению аналитиков, останется в пределах 40,2-41,2 грн/€.

Кроме того, до 15 сентября правительство планирует разработать проект государственного бюджета на 2024 год, но пока неизвестно, какой курс гривны по отношению к доллару будет заложен в нем.

Источник фото: ua.depositphotos.com