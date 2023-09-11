У Мінфіні спрогнозували курс гривні наступного року

Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення гривні у 2024 році. Курс наступного року прогнозується на рівні 41,4 грн за долар.

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Про це йшлося під час заходу "EBA Global Outlook: Нова економіка України", пише "Економічна правда".

Так, згідно з озвученими прогнозами, гривня перетне позначку 41 грн за долар.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, в уряді передбачають на 2024 рік курс 41,4 грн за долар.

"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав він.

Міністр уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

Зазначається, що такий прогноз відповідає очікуванням бізнесу. Як зазначають в Європейській бізнес асоціації курс гривні в наступному році сягне 41 грн за долар.

Зауважимо, цей тиждень на валютному ринку буде особливим, оскільки 14 вересня буде засідання правління НБУ щодо збереження чи скорочення облікової ставки, яка опосередковано має гіпотетично вплинути на курс: чим ставка вища, тим повільніший перетік гривні в інвалюту, яка – через зменшений попит – має дешевшати.

З огляду на це, враховуючи навіть вірогідні коливання опісля рішення регулятора, цього тижня в банках курс долара перебуватиме в межах 37,2-38,4 грн/$. А євро, як переконані аналітики, лишиться в межах 40,2-41,2 грн/€.

Крім того, до 15 вересня уряд планує розробити проект державного бюджету на 2024 рік, але поки що невідомо, який курс гривні до долара буде закладений у ньому.

Джерело фото: ua.depositphotos.com