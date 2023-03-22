В НБУ рассказали, что нужно сделать перед снятием валютных ограничений

"Зеленым светом" для снятия валютных ограничений в Украине будет формирование предпосылок, позволяющих провести либерализацию без существенных рисков для макрофинансовой стабильности. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью NV.

По его словам, в первую очередь необходимо решить проблему со значительным профицитом ликвидности, который сконцентрирован на текущих счетах. Глава НБУ убежден, что последние решения регулятора дадут свой результат.

Он отметил, что проект дорожной карты по постепенному смягчению валютных ограничений уже наработан. Но перед тем, как представить проект общественности, его необходимо обсудить с ключевыми стейкхолдерами.

"По моему мнению, необычайный позитив состоит в том, что мы видим возможность, видим пути перехода в обозримой перспективе к этапу постепенной отмены временных валютных ограничений, которые были введены в начале полномасштабной войны. И что этот переход может состояться даже до ее завершения", – сказал Пышный.

Напомним, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1 доллар США. 21 июля 2022 регулятор скорректировал официальный курс до 36,57 грн/доллар – с тех пор он не менялся.

Недавно delo.ua писало, что Нацбанк готовится к либерализации на валютном рынке, поэтому ему предстоит создать ситуацию, исключающую любое сотрясение. Для этого регулятор хочет стимулировать граждан вкладывать деньги на депозит, чтобы после будущих валютных послаблений они не могли массово скупать иностранную валюту. Подробнее об этом читайте в материале.