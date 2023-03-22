У НБУ розповіли, що потрібно зробити перед зняттям валютних обмежень

"Зеленим світлом" для зняття валютних обмежень в Україні буде формування передумов, які дозволять провести лібералізацію без суттєвих ризиків для макрофінансової стабільності. Про це заявив очільник Національного банку України Андрій Пишний в інтервʼю NV.

За його словами, наразі насамперед необхідно вирішити проблему зі значним профіцитом ліквідності, який сконцентрований на поточних рахунках. Очільник НБУ переконаний, що останні рішення регулятора дадуть свій результат.

Він зазначив, що проєкт дорожньої карти із поступового пом’якшення валютних обмежень вже напрацьовано. Але перед тим, як представити проєкт громадськості, його необхідно обговорити з ключовими стейкхолдерами.

"На мою думку, неабиякий позитив полягає у тому, що ми бачимо можливість, бачимо шляхи переходу в осяжній перспективі до етапу поступового скасування тимчасових валютних обмежень, які були запроваджені на початку повномасштабної війни. І що цей перехід може відбутися навіть до її завершення", – сказав Пишний.

Нагадаємо, раніше delo.ua писало, що Нацбанк готується до лібералізації на валютному ринку, тому йому належить створити ситуацію, яка б виключала будь-який струс. Для цього регулятор хоче стимулювати громадян класти гроші на депозит, аби після майбутніх валютних послаблень вони не могли масово скуповувати іноземну валюту. Детальніше про це читайте в матеріалі.