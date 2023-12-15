В октябре-ноябре количество РРО в Украине выросло на 41,1% - Гетманцев

Количество регистраторов расчетных операций (РРО) в октябре-ноябре возросло до 383,1 тыс., что составляет увеличение на 41,1% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, с 1 августа 2023 г. вступил в силу закон об РРО, а с 1 октября 2023 г. предусмотрена ответственность для нарушителей требований. Как следствие, среднемесячное количество чеков в октябре-ноябре составило 22,8 млн штук, что выше на 18,7% по сравнению с январем-сентябрем этого года.

Гетманцев подчеркнул, что процесс полной фискализации торговли успешно завершен, указав на стремительный рост РРО и детенизацию торговли.

"В новый 2024 год входим со стремительным ростом РРО, детенизации торговли и возможностью для каждого украинского потребителя защитить свои права", - добавил глава комитета.

Отметим, что правила использования РРО, действовавшие до введения военного положения, возвращаются. С 1 октября бизнес должен использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).

Без РРО можно обойтись при оплате с одного расчетного счета на другой. Другими словами, когда заказчик/покупатель переводит деньги со своего банковского счета на банковский счет исполнителя/подрядчика.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину запретили штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, за исключением случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401, и уже с июля 2023 года этот мораторий был отменен.

При этом в налоговой отметили, что штрафы могут не платить ФЛП на временно оккупированных территориях; территориях активных боевых действий и возможных боевых действий.