У жовтні-листопаді кількість РРО в Україні зросла на 41,1% - Гетманцев

Кількість реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у жовтні-листопаді зросла до 383,1 тис., що становить збільшення на 41,1% порівняно із січнем-вереснем 2023 року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з 1 серпня 2023 року набрав чинності закон про РРО, а з 1 жовтня 2023 року передбачена відповідальність для порушників вимог. Як наслідок, середньомісячна кількість чеків у жовтні-листопаді склала 22,8 млн штук, що вище на 18,7% порівняно з січнем-вереснем цього року.

Гетманцев підкреслив, що процес повної фіскалізації торгівлі успішно завершено, вказавши на стрімке зростання РРО і детінізацію торгівлі.

"У новий 2024 рік входимо зі стрімким зростанням РРО, детінізацією торгівлі та можливістю для кожного українського споживача захистити свої права", - додав голова комітету.

Зауважимо, правила використання РРО, які діяли до запровадження військового стану, повертаються. З 1 жовтня бізнес має використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).

Без РРО можна обійтись при оплаті з одного розрахункового рахунку на інший. Іншими словами, коли замовник/покупець переказує гроші зі свого банківського рахунку на банківський рахунок виконавця/підрядника.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україні заборонили штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, крім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401, і вже з липня 2023 року цей мораторій був скасований.

При цьому, у податковій зазначили, що штрафи можуть не сплачувати ФОПи на тимчасово окупованих територіях; територіях активних бойових дій і територіях можливих бойових дій.