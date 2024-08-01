В первом полугодии "Новая почта" увеличила неконсолидированный доход в 1,2 раза, но прибыль упала в 1,6 раза

За первое полугодие 2024 года компания "Новая почта" увеличила неконсолидированный чистый доход на 20,1% до 20,12 млрд грн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Несмотря на положительную динамику доходов, чистая прибыль "Новой почты" уменьшилась на 38,1% и составила 1,49 млрд грн.

Согласно сообщению, валовая прибыль компании также выросла на 9,5% до 3,87 млрд грн, однако прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 8,7% до 1,68 млрд грн. В 2023 году "Новая почта" показала значительные финансовые результаты, увеличив чистую прибыль на 85,7% до 3,97 млрд. грн. и выручку на 54% до 36,47 млрд. грн.

"Новая почта", крупнейший логистический оператор Украины, продолжает расширять свою сеть. С начала 2024 года компания увеличила количество точек обслуживания с 26,6 тыс. до 30,1 тыс., включая 12,1 тыс. отделений и 18 тыс. почтоматов.

В компании добавляют, что 2023 год ознаменовался рекордным объемом инвестиций в развитие группы Nova в Украине – он составил 5,3 млрд грн. Это более чем вдвое превышает инвестиционный бюджет 2022 (2,1 млрд грн). Кроме того, на 2024 год планируется увеличить сумму инвестиций до 7 млрд грн.

В компании также отметили, что сумма налогов и сборов, уплаченных группой Nova в бюджеты всех уровней в 2023 году, составила 10,7 млрд. грн. Это на 50% больше, чем в 2022 году. В частности, "Новая почта" уплатила 8,7 млрд грн, NovaPay – 1,2 млрд грн.

Напомним, в январе 2024 года группа компаний "Новая почта" сменила название на Nova. Это связано с тем, что фирма расширила свой функционал и вышла за пределы предоставления только почтовых услуг.