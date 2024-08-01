У першому півріччі "Нова пошта" збільшила неконсолідований дохід у 1,2 рази, але прибуток впав 1,6 рази

За перше півріччя 2024 компанія "Нова пошта" збільшила неконсолідований чистий дохід на 20,1% до 20,12 млрд грн.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Попри позитивну динаміку доходів, чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 38,1% і склав 1,49 млрд грн.

Згідно з повідомленням, валовий прибуток компанії також зріс на 9,5% до 3,87 млрд грн, однак прибуток від операційної діяльності зменшився на 8,7% до 1,68 млрд грн. У 2023 році "Нова пошта" показала значні фінансові результати, збільшивши чистий прибуток на 85,7% до 3,97 млрд грн і виручку на 54% до 36,47 млрд грн.

"Нова пошта", найбільший логістичний оператор України, продовжує розширювати свою мережу. З початку 2024 року компанія збільшила кількість точок обслуговування з 26,6 тис. до 30,1 тис., включаючи 12,1 тис. відділень і 18 тис. поштоматів.

В компанії додають, що 2023 рік відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи Nova в Україні – він склав 5,3 млрд грн. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет 2022 року (2,1 млрд грн). Крім того, на 2024 рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн.

У компанії також зазначили, що сума податків та зборів, сплачених групою Nova до бюджетів усіх рівнів у 2023 році, склала 10,7 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у 2022-му. Зокрема, "Нова пошта" сплатила 8,7 млрд грн, NovaPay - 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, у січні 2024 року група компаній "Нова пошта" змінила назву на Nova. Це пов’язано з тим, що фірма розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.