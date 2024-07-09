В Польше обеспокоены потенциальным оттоком украинских работников: в чем причина

Польские работодатели обеспокоены возможным оттоком украинских работников из-за нового закона о мобилизации в Украине. Согласно этому закону, мужчины призывного возраста, в том числе находящиеся за границей, должны обновить свои данные в реестрах до 16 июля.

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Об этом пишет польское издание Business Insider.

Хотя HR-эксперты прогнозируют, что массовый отток работников не предусматривается, но считают этот закон тревожным сигналом, который может заставить Польшу создавать лучшие условия для украинцев и работников из других регионов, таких как Азия и Америка, чтобы компенсировать возможные потери.

Украинцы, которые не выполнят требования закона, могут столкнуться с ограничениями в доступе к консульским услугам, что усложнит им продление срока действия паспортов и возможность легализации своего пребывания и работы за границей.

Это может привести к тому, что некоторые из них будут вынуждены вернуться в Украину или переехать в другие страны ЕС с менее строгими требованиями.

Эксперт BCC по рынку труда Гжегож Кулиш отмечает, что война в Украине, вероятно, продлится долго и ограничение консульских услуг может заставить украинских работников покидать Польшу в пользу других стран ЕС.

По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), на страховом учете состояло 760 200 работников из Украины, примерно 52% - мужчины.

Большинство из них трудятся на рабочих должностях в строительной отрасли, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, торговле.

В то же время эксперт по рынку труда Войцех Ратайчик указывает, что украинские работники уже несколько месяцев выезжают из Польши в другие страны ЕС, где предлагаются более высокие зарплаты. Новый закон о мобилизации может только усилить этот тренд, хотя Ратайчик не ожидает резкого оттока работников.

Польские аналитики не знают точных цифр, но предполагается, что отток может затронуть тысячи людей. Тем не менее, количество мужчин, которые покинут польский рынок труда, будет зависеть от разных факторов, таких как политические и административные решения в Украине и масштабы мобилизации.

Все военнообязанные должны обновить данные

Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Он предполагает, что все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные (дедлайн – 16 июля). Сейчас это можно сделать через личный визит в ТЦК или Центр администра услуг, а также через приложение "Резерв+".

"Резерв+" является простейшим способом актуализации данных военнообязанных. С 18 мая из-за применения "Резерв+" свои данные обновили военнообязанные за рубежом в 124 странах. Лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.