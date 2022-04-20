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В России хотят узаконить пиратство в сфере кинопродукции
В РФ разрабатывают законопроект, который расширит действие принудительной лицензии, предусматривающей использование продукта без согласия правообладателя. Об этом сообщило росСМИ "Ведомости".
После полномасштабного вторжения России в Украину о приостановке деятельности в РФ уже объявил ряд медиакомпаний. И хотя выпущенные ранее фильмы мейджоров пока доступны на российских видеосервисах, ситуация может измениться.
Законопроект разрабатывают, чтобы российские платформы могли продолжить показ. Механизм принудительной лицензии есть и в действующей редакции Гражданского кодекса, но распространяется он сейчас только на патенты.
Суть предлагаемых нововведений сводится к тому, что действие принудительной лицензии будет распространяться также на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе контент.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Это новшество фактически узаконит "пиратство".
Напомним, украинский онлайн-кинотеатр Megogo принял решение удалить все фильмы и сериалы российского производства.
А украинская киноакадемия создала петицию, в которой призывает к к международному бойкоту российского кино. В заявлении говорится, что, несмотря на санкции против России, страна остается активной в культурной сфере.