В России хотят узаконить пиратство в сфере кинопродукции

В РФ разрабатывают законопроект, который расширит действие принудительной лицензии, предусматривающей использование продукта без согласия правообладателя. Об этом сообщило росСМИ "Ведомости".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

После полномасштабного вторжения России в Украину о приостановке деятельности в РФ уже объявил ряд медиакомпаний. И хотя выпущенные ранее фильмы мейджоров пока доступны на российских видеосервисах, ситуация может измениться.

Законопроект разрабатывают, чтобы российские платформы могли продолжить показ. Механизм принудительной лицензии есть и в действующей редакции Гражданского кодекса, но распространяется он сейчас только на патенты.

Суть предлагаемых нововведений сводится к тому, что действие принудительной лицензии будет распространяться также на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе контент.

Это новшество фактически узаконит "пиратство".

Напомним, украинский онлайн-кинотеатр Megogo принял решение удалить все фильмы и сериалы российского производства.

А украинская киноакадемия создала петицию, в которой призывает к к международному бойкоту российского кино. В заявлении говорится, что, несмотря на санкции против России, страна остается активной в культурной сфере.