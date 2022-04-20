У Росії хочуть узаконити піратство у сфері кінопродукції

У РФ розробляють законопроект, який розширить дію примусової ліцензії, що передбачає використання товару без згоди правовласника. Про це повідомило РосЗМІ "Ведомости".

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну про зупинення діяльності в РФ вже оголосила низка медіакомпаній. І хоча випущені раніше фільми мейджорів поки що доступні на російських відеосервісах, ситуація може змінитися.

Законопроект розробляють, щоби російські платформи могли продовжити показ. Механізм примусової ліцензії є й у чинній редакції Цивільного кодексу, але поширюється він лише на патенти.

Суть пропонованих нововведень зводиться до того, що дія примусової ліцензії поширюватиметься також інші об'єкти інтелектуальної власності, зокрема контент.

Це нововведення фактично узаконить піратство.

Нагадаємо, український онлайн-кінотеатр Megogo вирішив видалити всі фільми та серіали російського виробництва.

А українська кіноакадемія створила петицію, в якій закликає до міжнародного бойкоту російського кіно. У заяві йдеться, що, незважаючи на санкції проти Росії, країна залишається активною у культурній сфері.