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В Украине не станут повышать цену на газ для населения, — Шмыгаль
Для бытовых потребителей цена о природного газа останется 8 грн за кубический метр. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседания Кабмина 29 апреля.
"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для населения остаются без изменений", — сказал он.
Шмыгаль отметил, что льготная цена будет действовать для предприятий, которые необходимы для обороноспособности государства.
Правительство также рекомендовало местным органам власти и коммунальным предприятиям не повышать тарифы на коммунальные услуги во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", — добавил Шмыгаль.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с 24 февраля и до дня завершения войны жители города не будут платить за коммуналку, а все начисленные платежи за это время спишут.
А в Киеве до 31 мая тарифы на горячую воду и тепловую энергию для нагрева воды останутся на уровне прошедшего отопительного сезона.