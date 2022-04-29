В Украине не станут повышать цену на газ для населения, — Шмыгаль

Для бытовых потребителей цена о природного газа останется 8 грн за кубический метр. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседания Кабмина 29 апреля.

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"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для населения остаются без изменений", — сказал он.

Шмыгаль отметил, что льготная цена будет действовать для предприятий, которые необходимы для обороноспособности государства.

Правительство также рекомендовало местным органам власти и коммунальным предприятиям не повышать тарифы на коммунальные услуги во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", — добавил Шмыгаль.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с 24 февраля и до дня завершения войны жители города не будут платить за коммуналку, а все начисленные платежи за это время спишут.

А в Киеве до 31 мая тарифы на горячую воду и тепловую энергию для нагрева воды останутся на уровне прошедшего отопительного сезона.