Верховная Рада увеличила расходы на оборону в этом году на 387 млрд. грн.

Верховная Рада Украины на заседании 18 октября приняла закон №8126, который предусматривает увеличение военных расходов в этом году на 387 млрд грн за счет внутренних заимствований.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада снова изменила Бюджет в этом году. Уже в восьмой раз с начала войны. Увеличили военные расходы в этом году на 387 млрд грн. Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования", - говорится в сообщении.

"За" документ проголосовали 318 народных депутатов.

Депутат сообщил, что увеличили оборонный бюджет по следующим направлениям:

Минобороны – на 365,2 млрд грн;

МВД – на 12,9 млрд грн;



СБУ – на 3,7 млрд грн;



ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;



Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн;



УГО – на 600 млн грн;



Служба внешней разведки - 45 млн. грн.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Кабинет министров Украины предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд грн.

Напомним, Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.

По его словам, в этом году расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в четыре раза, а с каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность.