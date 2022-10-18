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Верховная Рада увеличила расходы на оборону в этом году на 387 млрд. грн.
Верховная Рада Украины на заседании 18 октября приняла закон №8126, который предусматривает увеличение военных расходов в этом году на 387 млрд грн за счет внутренних заимствований.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Рада снова изменила Бюджет в этом году. Уже в восьмой раз с начала войны. Увеличили военные расходы в этом году на 387 млрд грн. Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования", - говорится в сообщении.
"За" документ проголосовали 318 народных депутатов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Депутат сообщил, что увеличили оборонный бюджет по следующим направлениям:
- Минобороны – на 365,2 млрд грн;
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МВД – на 12,9 млрд грн;
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СБУ – на 3,7 млрд грн;
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ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;
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Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн;
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УГО – на 600 млн грн;
- Служба внешней разведки - 45 млн. грн.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Кабинет министров Украины предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд грн.
Напомним, Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.
По его словам, в этом году расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в четыре раза, а с каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность.