Возобновление большой приватизации и увеличение сроков аренды госимущества: что предусматривает новый закон

Верховная Рада разрешила возобновить в Украине крупную приватизацию (то есть, продажу гособъектов со стартовой стоимостью более 250 миллионов гривен). Соответствующий законопроект №8250 накануне был принят в целом 231 голосом. Как указывают в Фонде государственного имущества, документ, в частности, направлен также на улучшение его управленческой структуры и более эффективную работу с подсанкционным имуществом.

Так, теперь глава ФГИ получит право самостоятельно назначать и увольнять своих заместителей. Кроме того, 12 региональных отделений-отдельных юрлиц станут структурными подразделениями ФГИ.

"Как следствие – более четкая и понятная ответственность за работу Фонда госимущества и установление KPI для подразделений и рыночных зарплат для работников", - отмечают в фонде.

Закон устанавливает и запрет занимать должности руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов подсанкционным лицам и гражданам стран-агрессоров, а также отменяет процедуру согласования директоров ГП, находящихся в управлении ФГИ, с местными властями.

Принятый документ вносит изменения и в работу с подсанкционным имуществом: по решению Высшего антикоррупционного суда оно будет передаваться ФГИ, который будет самостоятельно принимать управленческие решения относительно такого имущества (приватизация, продажа, аренда или управление). В свою очередь полученные средства будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Кроме того, закон увеличивает сроки аренды госимущества до пяти лет. Как объясняют в ФГИ, перед полномасштабным российским вторжением он сдавал госимущество в аренду на срок до 49 лет. Большинство таких договоров заключалось на пять лет (в частности, в 2021 году доля пятилетних договоров составляла 88,8%).

Однако в начале войны возникли опасения, что из-за низкой конкуренции, вызванной общей неопределенностью, арендные аукционы не позволят обеспечить эффективную арендную плату за государственное имущество, что могло привести к потерям для государственного бюджета.

Поэтому 1 апреля 2022 года Рада ограничила срок действия новых договоров временем действия военного положения и 12 месяцами после его отмены. За это время ФГИ заключил 1153 таких договора.

"За последние месяцы украинский бизнес постепенно приспособился к вызовам военного положения. Представители бизнеса и государственных органов обращались в ФГИУ с предложением вернуть предыдущие сроки аренды государственного имущества", - указывают в фонде.

По его данным, из-за того, что ограничение сроков не стимулирует предпринимателей участвовать в арендных аукционах, сейчас 38% из них не происходят именно из-за отсутствия спроса. ФГИ констатирует, что большинство госимущества находится в запущенном состоянии и нуждается в ремонте, инвестиции в который сложно вернуть за год - для этого требуется по крайней мере несколько лет.

После вступления закона в силу ФГИ ожидает роста доходов от аренды государственных имуществ на 20-25% (100 миллионов гривен) ежегодно. Кроме того, увеличение сроков аренды должно привести к приведению запущенного имущества в пригодное состояние, его эффективному использованию, а также к созданию дополнительных рабочих мест.

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