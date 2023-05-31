Відновлення великої приватизації та збільшення строків оренди держмайна: що передбачає новий закон

Верховна Рада дозволила відновити в Україні велику приватизацію (тобто продаж державних об'єктів зі стартовою вартістю понад 250 мільйонів гривень). Відповідний законопроект №8250 напередодні було прийнято в цілому 231 голосом. Як вказують у Фонді державного майна, документ, зокрема, направлений також на покращення його управлінської структури та ефективнішу роботу з підсанкційним майном.

Так, відтепер голова ФДМ отримає право самостійно призначати та звільняти своїх заступників. Крім того, 12 регіональних відділень-окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ.

"Як наслідок - більш чітка та зрозуміла відповідальність за роботу Фонду держмайна та встановлення КРІ для підрозділів і ринкових зарплат для працівників", - зазначають у фонді.

Закон встановлює й заборону займати посади керівників держпідприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів, а також скасовує процедуру погодження директорів ДП, які знаходяться в управлінні ФДМ, з місцевою владою.

Ухвалений документ вносить зміни і в роботу з підсанкційним майном: за рішенням Вищого антикорупційного суду йоно буде передаватися ФДМ, який самостійно прийматиме управлінські рішення щодо такого майна (приватизація, продаж, оренда чи управління). В свою чергу, отримані кошти будуть направлятися до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Окрім цього, закон збільшує строки оренди держмайна до п’яти років. Як пояснюють у ФДМ, перед повномасштабним російським вторгненням він здавав держмайно в оренду на термін до 49 років. Більшість таких договорів укладались на п'ять років (зокрема, в 2021 році частка п’ятирічних договорів становила 88,8%).

Однак на початку великої війни виникли побоювання, що за низької конкуренції, спричиненої загальною невизначеністю, орендні аукціони не дозволять забезпечити ефективну орендну плату за державне майно, що могло призвести до втрат державного бюджету.

Тому 1 квітня 2022 року Рада обмежила строк дії нових договорів часом дії воєнного стану та 12 місяцями після його скасування. За цей час ФДМУ уклав 1153 таких договорів.

"Та за останні місяці український бізнес поступово пристосувався до викликів воєнного стану. Представники бізнесу та державних органів звертались до ФДМУ з пропозицією повернути попередні терміни оренди державного майна", - вказують у фонді.

За його даними, через те, що обмеження термінів не стимулює підприємців брати участь в орендних аукціонах, зараз 38% з них не відбуваються саме через відсутність попиту. ФДМ констатує, що більшість держмайна знаходиться в запущеному стані та потребує ремонту, інвестиції в який складно повернути за рік - для цього потрібно принаймні кілька років.

Після вступу закону в силу ФДМ очікує зростання доходів від оренди державного майна на 20-25% (100 мільйонів гривень) щорічно. Крім того, збільшення строків оренди має призвести до приведення занедбаного майна в придатний стан, його ефективного використання, а також до створення додаткових робочих місць.

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