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За что могут отменить жилищные субсидии или отказать в них: 10 причин
Причиной для отказа в субсидии может стать наличие в семье автомобилей, депозитов или отсутствие работы.
Жилищные субсидии могут быть отменены даже до окончания отопительного сезона. На это влияет значительное количество факторов, в частности, возможные долги за коммунальные услуги.
Как рассказала в комментарии адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, Порядком о предоставлении жилищной субсидии определены основания для прекращения выплаты денежной помощи.
В списке причин отмены помощизначатся:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- непогашенная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг – речь идет о сумме свыше 680 гривен, которая накопилась в течение 3 месяцев;
- обнаружены недостоверные данные в заявлении или декларации, что повлияло на установление права на субсидию или определение ее размера;
- изменения в составе семьи или имущественного положения – об этом следует сообщить уполномоченному органу в течение 30 календарных дней;
- если член семьи купил земельный участок, квартиру, дом, автомобиль,
- кто-то из членов семьи приобрел товары или услуги на сумму, превышающую 50 тыс. гривен (кроме расходов на лечение).
“Предоставление субсидии прекращается также по решению уполномоченного органа в случае, когда возникли обстоятельства, исключающие возможность предоставления жилищной субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение, другую местность, в случае смерти одинокого лица, или лицо, которому назначена субсидия, обратилось с заявлением о прекращении его предоставления”, - отметила Воронкова.
Оснований для отказа в предоставлении субсидий, по ее словам, также немало:
- превышение общей площади жилого помещения: квартира площадью более 130 кв. м, или жилой дом – более 230 кв. м;
- кто-то из семьи купил автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад. В этих случаях есть исключения для определенных категорий населения, в частности многодетных семей, лиц с инвалидностью;
- если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минимальной;
- если хотя бы один из взрослых членов семьи официально не учится или не работает;
- если человек или семья не платила счета за коммунальные услуги более трех месяцев.
Чтобы избежать отмены субсидии, необходимо подать специальное заявление об изменениях в ПФУ. Тогда комиссия проведет проверку указанных данных согласно обращению.
В случае отказа в назначении субсидии необходимо узнать, что явилось причиной, донести документы. Если этого недостаточно, то при неправомерности действий уполномоченного органа есть основания для обращения в суд по защите своего нарушенного права, подчеркнула Воронкова.
Больше о том, как получить жилищную субсидию в 2024 году, какие документы нужны и с чем связаны изменения в процедурах, читайте в статье Delo.ua .