За что могут отменить жилищные субсидии или отказать в них: 10 причин

Причиной для отказа в субсидии может стать наличие в семье автомобилей, депозитов или отсутствие работы.

Жилищные субсидии могут быть отменены даже до окончания отопительного сезона. На это влияет значительное количество факторов, в частности, возможные долги за коммунальные услуги.

Как рассказала в комментарии адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, Порядком о предоставлении жилищной субсидии определены основания для прекращения выплаты денежной помощи.

В списке причин отмены помощизначатся:

непогашенная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг – речь идет о сумме свыше 680 гривен, которая накопилась в течение 3 месяцев;

обнаружены недостоверные данные в заявлении или декларации, что повлияло на установление права на субсидию или определение ее размера;

изменения в составе семьи или имущественного положения – об этом следует сообщить уполномоченному органу в течение 30 календарных дней;

если член семьи купил земельный участок, квартиру, дом, автомобиль,

кто-то из членов семьи приобрел товары или услуги на сумму, превышающую 50 тыс. гривен (кроме расходов на лечение).

“Предоставление субсидии прекращается также по решению уполномоченного органа в случае, когда возникли обстоятельства, исключающие возможность предоставления жилищной субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение, другую местность, в случае смерти одинокого лица, или лицо, которому назначена субсидия, обратилось с заявлением о прекращении его предоставления”, - отметила Воронкова.

Оснований для отказа в предоставлении субсидий, по ее словам, также немало:

превышение общей площади жилого помещения: квартира площадью более 130 кв. м, или жилой дом – более 230 кв. м;

кто-то из семьи купил автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад. В этих случаях есть исключения для определенных категорий населения, в частности многодетных семей, лиц с инвалидностью;

если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минимальной;

если хотя бы один из взрослых членов семьи официально не учится или не работает;

если человек или семья не платила счета за коммунальные услуги более трех месяцев.

Чтобы избежать отмены субсидии, необходимо подать специальное заявление об изменениях в ПФУ. Тогда комиссия проведет проверку указанных данных согласно обращению.

В случае отказа в назначении субсидии необходимо узнать, что явилось причиной, донести документы. Если этого недостаточно, то при неправомерности действий уполномоченного органа есть основания для обращения в суд по защите своего нарушенного права, подчеркнула Воронкова.

Больше о том, как получить жилищную субсидию в 2024 году, какие документы нужны и с чем связаны изменения в процедурах, читайте в статье Delo.ua .