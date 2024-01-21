За що можуть скасувати житлові субсидії чи відмовити у них: 10 причин

Причиною для відмови у субсидії може наявність в родині авмо, депозитів або ж відсутність роботи.

Житлові субсидії можуть скасувати навіть до закінчення опалювального сезону. На це впливає значна кількість факторів, зокрема можливі борги за комунальні послуги.

Як розповіла в коментарі Delo.ua адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, Порядком про надання житлової субсидії визначені підстави для припинення виплати грошової допомоги.

У переліку причин скасування допомоги зазначені:

непогашена заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг - йдеться про суму понад 680 гривень, яка накопичилася протягом 3 місяців;

виявлені недостовірні дані у заяві чи декларації, що вплинуло на встановлення права на субсидію або визначення її розміру;

зміни у складі родини чи майнового стану - про це слід повідомити уповноваженому органу протягом 30 календарних днів;

якщо член родини купив земельну ділянку, квартиру, будинок, автомобіль,

хтось з членів родини придбав товари або послуги на суму, що перевищує 50 тис гривень (окрім витрат на лікування).

“Надання субсидії припиняється також за рішенням уповноваженого органу у разі, коли виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення, іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи, або особа, якій призначено субсидію, звернулась із заявою про припинення її надання”, - зазначила Воронкова.

Підстав для відмови для надання субсидій, за її словами, також чимало:

перевищення загальної площі житлового приміщення: квартира площею понад 130 кв. м, або житловий будинок — понад 230 кв. м;

хтось із сім'ї купив автомобіль, випущений менше 5 років тому. У цих випадках є виключення для певних категорій населення, зокрема, багатодітних сімей, осіб з інвалідністю;

якщо офіційна зарплата бодай одного члена родини буде нижчою від мінімальної.

якщо бодай один із дорослих членів родини офіційно не навчається чи не працює — це може стати причиною відмови.

якщо людина чи родина не сплачувала рахунки за комунальні послуги понад три місяці.

Аби уникнути скасування субсидії, необхідно подати спеціальну заяву про зміни у ПФУ. Тоді комісія проведе перевірку вказаних даних, відповідно до звернення.

У разі відмови у призначенні субсидії необхідно дізнатись, що стало причиною, донести документи. Якщо цього недостатньо, то за умови неправомірності дій уповноваженого органу є підстави для звернення до суду за захистом свого порушеного права, наголосила Воронкова.

Більше про те, як отримати житлову субсидію у 2024 році, які потрібні документи та з чим пов’язані зміни у процедурах, читайте у статті Delo.ua.