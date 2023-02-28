Минцифры запустило бесплатный курс по криптограмотности и блокчейну

Министерство трансформации Украины запустило бесплатный курс по криптограмотности и блокчейну, который доступен на портале "Дія. Цифрова освіта" . Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров в Telegram.

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Курс предусматривает 100 часов теоретической и практической информации. Как отметил Федоров, с помощью программы украинцы смогут узнать, в частности, о технологиях блокчейн и NFT, криптовалютах Bitcoin и Ethereum, трейдинге, метавселенных, криптогигиене и безопасности.

"Проект поддерживают топовые компании и эксперты отрасли. Поэтому он имеет потенциал стать самым масштабным за всю историю развития виртуальных активов в Украине", - сказал министр.

Напомним, что в ноябре прошлого года Минцифры и проект "Дія. Цифрова освіта" присоединились к запуску платформы экстренной помощи по цифровой безопасности Nadiyno. Целью ресурса назвали повышение цифровой грамотности и преодоление актуальных онлайн-угроз граждан.

Позже стало известно, что компания Google предоставляет 2 млн долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для правительства. Об этой договоренности также сообщал глава Минцифры Михаил Федоров.