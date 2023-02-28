Мінцифри запустило безоплатний курс із криптограмотності та блокчейну

Міністерство трансфрмації України запустило безоплатний курс із криптограмотності та блокчейну, який доступний на порталі "Дія. Цифрова освіта" . Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров у Telegram.

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Курс передбачає 100 годин теоретичної та практичної інформації. Як зазначив Федоров, за допомогою програми українці зможуть дізнатись, зокрема, про технології блокчейн і NFT, криптовалюти Bitcoin и Ethereum, трейдинг, метавсесвіти, криптогігієну та безпеку.

"Проєкт підтримують топові компанії та експерти галузі. Тому він має потенціал стати наймасштабнішим за всю історію розвитку віртуальних активів в Україні", — висловився міністр.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Мінцифри та проєкт "Дія. Цифрова освіта" долучились до запуску платформи екстреної допомоги з цифрової безпеки Nadiyno. Метою ресурсу назвали підвищення цифрової грамотності й подолання актуальних онлайн-загроз громадян.

Пізніше стало відомо, що компанія Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для уряду. Про цю домовленість також повідомляв очільник Мінцифри Михайло Федоров.