Украинцы в Польше могут бесплатно учиться в полицеальной школе

Украинцы, пользующиеся временной защитой на территории Польши, могут бесплатно получать профильное обучение в государственной полицеальной школе.

Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Ведомство проводит переговоры с компетентными органами Польши по безвозмездному обучению украинцев. По результатам таких обсуждений, в частности, выяснили, что в полицеальную школу могут поступить украинские беженцы, имеющие среднее или среднее профильное образование.

Сейчас обучение длится от 1 года до 2,5 лет в зависимости от выбранной специальности. При поступлении можно выбрать одну из двух форм обучения: стационарную или заочную.

После завершения курса студент сможет получить профильный диплом, но для этого необходимо сдать экзамен по определенной профессии. Полученный документ позволяет выпускнику легально трудоустроиться в Польше или другой стране ЕС.

Напомним, что недавно Польша изменила правила пребывания и оказания помощи украинским беженцам. Теперь беженцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу.