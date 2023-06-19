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Украинцы в Польше могут бесплатно учиться в полицеальной школе
Украинцы, пользующиеся временной защитой на территории Польши, могут бесплатно получать профильное обучение в государственной полицеальной школе.
Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Ведомство проводит переговоры с компетентными органами Польши по безвозмездному обучению украинцев. По результатам таких обсуждений, в частности, выяснили, что в полицеальную школу могут поступить украинские беженцы, имеющие среднее или среднее профильное образование.
Сейчас обучение длится от 1 года до 2,5 лет в зависимости от выбранной специальности. При поступлении можно выбрать одну из двух форм обучения: стационарную или заочную.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После завершения курса студент сможет получить профильный диплом, но для этого необходимо сдать экзамен по определенной профессии. Полученный документ позволяет выпускнику легально трудоустроиться в Польше или другой стране ЕС.
Напомним, что недавно Польша изменила правила пребывания и оказания помощи украинским беженцам. Теперь беженцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу.