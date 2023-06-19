Українці в Польщі можуть безкоштовно навчатися в поліцеальній школі

Українці, які користуються тимчасовим захистом на території Польщі, можуть безкоштовно здобувати профільне навчання в державній поліцеальній школі.

Про це 19 червня повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Відомство проводить переговори з компетентними органами Польщі щодо безоплатного навчання українців. За результатами таких обговорень, зокрема, з'ясували, що до поліцеальної школи можуть вступити українські біженці, які мають середню або середню профільну освіту.

Наразі триває навчання від 1 року до 2,5 років залежно від обраної спеціальності. При вступі можна обрати одну з двох форм навчання: стаціонарну або заочну.

Після завершення курсу студент зможе отримати профільний диплом, але для цього необхідно скласти іспит за певною професією. Здобутий документ дозволяє випускнику легально працевлаштуватися в Польщі або іншій країні ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Польща змінила правила перебування та надання допомоги українським біженцям. Тепер біженці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі.