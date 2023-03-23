В КГГА рассказали, когда киевские школьники пойдут на весенние каникулы

В Киеве весенние каникулы для школьников начнутся 27 марта и продлятся до 3 апреля. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 27 марта в Киеве для школьников начнутся весенние каникулы. Причин для их переноса пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности", — рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Во время весенних каникул в школах продлится работа "консультативных групп" по отдельным расписаниям, также будут проводить индивидуальные занятия и групповые консультации. Работа кружков и спортивных секций продолжится.

Заведения дошкольного образования и внешколы, как подчеркнул Мондриевский, во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают, и с учетом ситуации безопасности, придерживаясь алгоритма действий во время объявления воздушной тревоги.

Напомним, что в столичных школах возобновили учебный процесс только 30 января после продолжительных зимних каникул. В КГГА также решили, что в школах Киева обучение будет продолжаться только в светлое время суток.

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