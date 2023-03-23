В КМДА розповіли, коли київські школярі підуть на весняні канікули

В Києві весняні канікули для школярів розпочнуться 27 березня і триватимуть до 3 квітня. Про це 23 березня повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Відповідно до рекомендованої структури навчального року, із 27 березня у Києві для школярів розпочнуться весняні канікули. Причин для їх перенесення наразі немає. Інші заклади освіти Києва продовжать працювати з дотриманням безпекових вимог", — розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Під час весняних канікул у школах триватиме робота "консультативних груп" за окремими розкладами, також проводитимуть індивідуальні заняття та групові консультації. Робота гуртків та спортивних секцій також продовжиться.

Заклади дошкільної освіти та позашкілля, як підкреслив Мондриївський, під час канікул продовжать роботу в форматі, у якому наразі працюють, та з огляду на безпекову ситуацію, дотримуючись алгоритму дій під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в столичних школах відновили навчальний процес тільки 30 січня після тривалих зимових канікул. В КМДА також вирішили, що у школах Києва навчання триватиме лише у світлий час доби.

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