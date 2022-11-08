8 ноября аварийные отключения света будут применяться в Киеве и 7 областях: почасовые графики действуют по всей Украине

В Украине продолжается режим усиленной экономии электроэнергии, в результате чего постоянно применяются графики отключения света.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что дополнительные ограничения на потребление необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме.

Из-за этого возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага.

Поэтому 8 ноября с 09:30 применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Кроме того, плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины.

Более точную информацию по отключениям в вашем регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго).

"Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономить электроэнергию", - подчеркивают в "Укрэнерго".

Там отмечают, что это позволит меньше применять ограничения, направленные на упреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей.

Напомним, ДТЭК опубликовала графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.