8 листопада аварійні відключення світла застосовуватимуть у Києві та семи областях: погодинні графіки діють по всій Україні

В Україні продовжується режим посиленої економії електроенергії, внаслідок чого постійно застосовуються графіки відключення світла.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі.

Через це виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога.

Тому 8 листопада з 09:30 застосовані аварійні відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Крім того, планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють по всій території України.

Більш точну інформацію по відключеннях саме в вашому регіоні має надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго).

"Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію", - підкреслюють в "Укренерго".

Там зазначають, що це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей.

Нагадаємо, ДТЕК опублікувала графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить українців ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.