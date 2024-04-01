Бензин и дизтопливо продолжают дорожать на АЗС. Какими будут цены в апреле

В конце прошлой недели (25-31 марта) цены на бензин и дизтопливо на АЗС ОККО и WOG выросли на 50 коп./л до 57,99. Это может стать причиной роста цен топлива в других сетях. Тем временем автогаз в группе дешевеет под давлением поставок российского ресурса из Литвы и Польши.

В конце прошлой недели нефть существенно подорожала, завершив март восходящим трендом, учитывая перспективы сохранения курса ОПЕК+ к сокращению добычи, а также перспективы украинских атак по российской нефтеперерабатывающей промышленности. Рост цен также стимулировали сокращение буровых башен в США и рост загрузки американских нефтеперерабатывающих заводов.

По состоянию на вечер пятницы 29 марта нефть эталонной марки Brent выросла в цене на 1,86% до 87 долларов за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подорожала на 2,24% до 83,17 доллара за баррель.

Аналитики ожидают продолжения роста цен к началу лета из-за геополитических рисков, а также ожидания роста спроса в Индии и Китае. Между тем, страны ОПЕК+ вряд ли внесут изменения в свою политику ограничения добычи до встречи министров, которая должна состояться в июне.

Потребление бензина и дизтоплива остается ниже, чем в прошлом году

За прошедшую неделю (25-31 марта) оптовые цены на бензин продолжили расти, а цены на дизтопливо несколько снизились. По данным аналитика консалтинговой компании "НефтеРынок" Александра Сиренко по состоянию на 29 марта по сравнению с 22 марта дизель подешевел на 1,32% или на 61 коп./л до 45,59 грн/л. Средняя цена на бензин А-95 по состоянию на пятницу 29 марта, по сравнению с 22 марта, выросла на 1,13% или на 54 коп./л до 48,22 грн/л.

В розничном сегменте сети АЗС продолжили догонять цены маркетмейкеров, после того как несколько недель назад увеличили цены на бензин и дизтопливо на 2 грн/л. На АЗС Ukrnafta и станциях бывшей сети АЗС Glusco стоимость всей линейки топлива выросла на 0,50 грн/л, до 52,40 грн/л и 53,40 грн/л для бензина А-95 и дизтоплива. В сетях "Привата" (ANP, Avias и др.) средние показатели по областям выросли на 2,00 грн/л для бензинов и до 1,00 грн/л для дизтоплива.

KLO увеличили стоимость бензина на 0,50 грн/л до 54,99 грн/л дизтоплива – на 0,80 грн/л до 56,39 грн/л. Также на 0,50 грн/л выросла стоимость продуктов в сетях UPG, Neftek, Autotrans и на 1,00 грн/л – на АЗС BVS, Grand Petrol и т.д.

За минувшие выходные (30-31 марта) бензин и дизельное топливо на АЗС OKKO и WOG выросли в цене еще на 50 коп./л до 57,49. Таким образом, маркетмейкеры продолжили курс к увеличению цен. Не исключено, что к концу этой недели другие сети АЗС также прибавят в цене еще 50 коп./л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что в будущем маркетмейкеры могут подорожать на потолке еще на 50 коп./л. А возможность дальнейшего удорожания топлива на АЗС других сетей будет зависеть от того, какой будет цена на нефть. Если нефть подешевеет, то маркетмейкеры оставят цены неизменными, цены на АЗС дискаунтеров снизятся пропорционально падению. В случае если цена на нефть пойдет дороги маркетмейкеры увеличат цены, а цены дисконтеров остановятся на определенном уровне.

"Зимой ОККО и WOG держали цены. Это привело к ситуации, когда маркетмейкеры торговали с дискаунтерами почти при одинаковых ценах. Это если принимать во внимание реальную цену продажи с учетом скидок. Это неестественно для топлива. Между реальной ценой WOG и "Прайм" имеет быть разница в 1,5 грн/л И рынок будет двигаться в этом направлении. Я думаю, что цены на нефть в апреле будут падать, потому что недавний рост произошел из-за спекулятивных факторов. Если цены на нефть и котировки на топливо в ЕС пойдут вниз, мы получим возможность снизить цены и оторваться от крупных игроков". Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, в апреле не ожидается существенный рост потребления топлива и разгар посевной вряд ли повлияет на объемы реализации. Если правительству Украины удастся договориться с польскими коллегами о разблокировании границы, это может увеличить объем грузовых перевозок на западе Украины. Однако это возможное увеличение тоже не существенно изменит ситуацию на рынке. Вместе с тем конкуренция сейчас чрезвычайно высока.

Таким образом в апреле средняя цена бензина А-95 и дизтоплива на АЗС может вырасти еще на 1 грн/л до 54,32 и 54,52 соответственно.

Смена руководства СНБО затормозит борьбу с российским автогазом

Основатель системы торговли сжиженным газом Sinopec LPG Михаил Шубан говорит, что на следующей неделе рынок ожидает стабилизацию цен после того, как на прошлой неделе оптовые цены упали на 2 тысячи гривен. Розница останется неизменной, поскольку колебания цен на рынке в последнее время пока носили краткосрочный характер и более устойчивый тренд, который обусловил бы рост или падение цен на АЗС пока не сформировался.

По словам владельца компании GT Group Владислава Колодяжного, базовые европейские котировки CIF ARA Large для пропана и бутана после длительного снижения закрепились на уровне 520 и 515 долларов за баррель, что зафиксировало окончание зимнего сезона.

Тем временем, цены на газовые смеси российского происхождения на прошлой неделе продавались со скидкой и на прошлой неделе в группе были предложения на автогаз из польских и балтийских терминалов по цене 40-40,5 тыс. грн/тонна в Львовской области и Волыни. Учитывая возможность дальнейшего дисконтирования, в будущем оптовые цены на такой ресурс могут упасть ниже 40 тыс. грн/тонна. Украинские производители были вынуждены отреагировать на это некоторым снижением средних цен на недельных аукционах, где средняя цена установилась на уровне 42631 грн/т, что ниже импортных паритетов.

"Полученные данные о перенасыщении польского рынка российским сжиженным газом свидетельствуют о значительном увеличении вероятности реализации сценария "газового цунами", которое вновь полностью остановит снабжение железной дорогой и ограничит снабжение морем в случае разблокирования украинско-польской границы и отсутствия эффективных средств сдерживания". Владислав Колодяжный Владелец компании GT Group

По его словам, действия энергетической таможни по борьбе с топливом российского происхождения сейчас сконцентрированы вокруг польской компании Barter, которая является далеко не единственным поставщиком российского автогаза. Так что объемы поставок сомнительного топлива даже несколько выросли.

Кроме этого Колодяжный считает, что изменения в руководстве СНБО с высокой вероятностью задержат принятие более решений по запрету поставки сжиженного газа из терминалов, осуществляющих поставки российского ресурса. Однако в среднесрочной перспективе может привести к более системной и прогнозируемой работе, учитывая опыт Александра Литвиненко, ранее возглавлявшего внешнюю разведку.

По мнению обоих экспертов, цены на автогаз на АЗС вряд ли существенно изменятся в среднесрочной перспективе. Возможна лишь небольшая корректировка по курсу гривны по отношению к доллару. Спрос на автогаз на АЗС сейчас несколько ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, но ситуация может измениться, учитывая возобновление российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 57,49 57,49 29,49 WOG 57,49 57,49 29,48 Socar 58,99 58,99 29,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 50,99 50,99 26,99

Данные: приложения сетей АЗС.