Бензин та дизпаливо продовжують дорожчати на АЗС. Якими будуть ціни у квітні

Наприкінці минулого тижня (25-31 березня) ціни на бензин та дизпаливо на АЗС ОККО та WOG зросли на 50 коп./л до 57,99. Це може стати причиною зростання цін пальне на інших мережах. Тим часом автогаз в гурті дешевшає під тиском постачання російського ресурсу з Литви та Польщі.

В кінці минулого тижня нафта суттєво подорожчала, завершивши березень висхідним трендом, з огляду на перспективи збереження курсу ОПЕК+ до скорочення видобутку, а також перспектив українських атак по російській нафтопереробній промисловості. Зростання цін також стимулювали скорочення бурових веж в США і зростання завантаження американських нафтопереробних заводів.

Станом на вечір п’ятниці 29 березня нафта еталонної марки Brent зросла в ціні на 1,86% до 87 доларів за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate подорожчала на 2,24% до 83,17 долара за барель.

Аналітики очікують продовження зростання цін до початку літа, через геополітичні ризики, а також очікування зростання попиту в Індії та Китаї. Тим часом країни ОПЕК+ навряд чи внесуть зміни у свою політику обмеження видобутку до зустрічі міністрів яка має відбутися в червні.

Споживання бензину та дизпалива залишається нижчим ніж торік

За минулий тиждень (25-31 березня) гуртові ціни на бензин продовжили рости, а ціни на дизпаливо дещо знизились. За даними аналітика консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександра Сіренко станом на 29 березня порівняно з 22 березня дизель здешевшав на 1,32% або на 61 коп./л до 45,59 грн/л. Середня ціна на бензин А-95 станом на п’ятницю 29 березня порівняно з 22 березня зросла на 1,13% або на 54 коп./л до 48,22 грн/л.

В роздрібному сегменті мережі АЗС продовжили наздоганяти ціни маркетмейкерів, після того, як ті кілька тижнів тому збільшили ціни на бензин та дизпаливо на 2 грн/л. На АЗС Ukrnafta та станціях колишньої мережі АЗС Glusco вартість усієї лінійки пального зросла на 0,50 грн/л, до 52,40 грн/л та 53,40 грн/л для бензину А-95 і дизпалива. В мережах “Привату” (ANP, Avias та ін.) середні показники за областями зросли на 2,00 грн/л для бензинів та до 1,00 грн/л для дизпального.

KLO збільшили вартість бензину на 0,50 грн/л до 54,99 грн/л, дизпалива – на 0,80 грн/л до 56,39 грн/л. Також на 0,50 грн/л зросла вартість продуктів в мережах UPG, Neftek, Autotrans та на 1,00 грн/л – на АЗС BVS, Grand Petrol та ін.

За минулі вихідні (30-31 березня) бензин та дизельне пальне на АЗС OKKO та WOG зросли в ціні ще на 50 коп./л до 57,49. Таким чином маркетмейкери продовжили курс до збільшення цін. Не виключено що до кінця цього тижня інші мережі АЗС також додадуть в ціні ще 50 коп./л.

Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін каже, що в майбутньому маркетмейкери можуть здорожчати на стелі ще на 50 коп./л. А можливість подальшого здорожчання пального на АЗС інших мереж залежатиме від того, якою буде ціна на нафту. Якщо нафта здешевшає, то маркетмейкери залишать ціни незмінними, ціни на АЗС дискаунтерів знизяться пропорційно до падіння. У випадку, якщо ціна на нафту піде дороги маркетмейкери збільшать ціни, а ціни дискаунтерів зупиняться на певному рівні.

"Взимку ОККО та WOG тримали ціни. Це привело до ситуації, коли маркетмейкери торгували з дискаунтерами майже за однакових цін. Це якщо брати до уваги реальну ціну продажу з урахуванням знижок. Це неприродно для ринку пального. Між реальною ціною WOG та “Прайм” має бути різниця в 1,5 грн/л. І ринок рухатиметься в цьому напрямку. Я думаю, що ціни на нафту у квітні будуть падати, бо нещодавнє зростання відбулося через спекулятивні факторів. Якщо нафта на котирування пального в ЄС підуть до низу, ми теж отримаємо можливість знизити ціни та дещо відірватися від великих гравців". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами у квітні не очікується суттєве зростання споживання пального і розпал посівної навряд чи вплине на обсяги реалізації. Якщо уряду України вдасться домовитись з польськими колегами про розблокування кордону, це може збільшити обсяги вантажних перевезень на заході України. Проте, це можливе збільшення теж не суттєво змінить ситуацію на ринку. Разом з тим, конкуренція зараз є надзвичайно високою.

Таким чином у квітні середня ціна бензину А-95 та дизпалива на АЗС може зрости ще на 1 грн/л до 54,32 та 54,52 відповідно.

Зміна керівництва РНБО загальмує боротьбу з російським автогазом

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sinopec LPG Михайло Шубан каже, що на наступному тижні ринок очікує стабілізацію цін після того, як минулого тижня гуртові ціни впали на 2 тисячі гривень. Роздріб залишиться незмінним, оскільки коливання цін на ринку останнім часом поки мали короткостроковий характер і більш стійкий тренд, який би зумовив зростання чи падіння цін на АЗС поки не сформувався.

За словами власника компанії GT Group Владислава Колодяжного базові європейські котирування CIF ARA Large для пропану і бутану після тривалого зниження закріпилися на рівні 520 та 515 доларів за барель, що зафіксувало закінчення зимового сезону.

Тим часом ціни на газові суміші російського походження на минулому тижні продавались зі знижкою і на минулому тижні в гурті були пропозиції на автогаз з польських та балтійських терміналів за ціною 40-40,5 тис. грн/тонна на Львівщині та Волині. З огляду на можливість до подальшого дисконтування в подальшому гуртові ціни на такий ресурс можуть впасти нижче 40 тис. грн/тонна. Українські виробники були змушені відреагували на це деяким зниженням середніх цін на тижневих аукціонах, де середня ціна встановилася на рівні 42631 грн/т, що нижче імпортних паритетів.

"Отримані дані про перенасичення польського ринку російським скрапленим газом свідчать про значне збільшення ймовірності реалізації сценарію “газового цунамі”, яке знову повністю зупинить постачання залізницею та обмежить постачання морем в разі розблокування українсько-польського кордону і відсутності ефективних засобів стримування". Владислав Колодяжний Власник компанії GT Group

За його словами дії енергетичної митниці по боротьбі з пальним російського походження зараз сконцентровані навколо польської компанії Barter, яка є далеко не єдиним постачальником російського автогазу. Тож обсяги постачання сумнівного пального навіть дещо зросли.

Крім цього Колодяжний вважає, що зміни в керівництві РНБО, з високою ймовірністю затримають ухвалення більш рішень щодо заборони постачання скрапленого газу з терміналів, які здійснюють постачання російського ресурсу. Проте в середньотерміновій перспективі можуть призвести до більш системної та прогнозованої роботи, зважаючи на досвід Олександра Литвиненка, який раніше очолював зовнішню розвідку.

На думку обох експертів ціни на автогаз на АЗС навряд чи суттєво зміняться в середньостроковій перспективі. Можливе лише невелике коригування за курсом гривні відносно долара. Попит на автогаз на АЗС зараз трохи нижчий ніж в аналогічному періоді минулого року, але ситуація може змінитися з огляду на відновлення російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 57,49 57,49 29,49 WOG 57,49 57,49 29,48 Socar 58,99 58,99 29,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 50,99 50,99 26,99

Дані: застосунки мереж АЗС.