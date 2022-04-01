Более 30 стран согласились высвободить нефть из стратегических резервов. США поставят на рынок рекордный объем энергоносителя

Соединенные Штаты Америки и еще более 30 стран согласились высвободить нефть из стратегических резервов, это добавит на рынок "десятки миллионов баррелей", сообщил американский президент Джозеф Байден.

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США запустили своего рода кампанию по насыщению нефтью рынка с целью снижения цен на этот энергоресурс.

В свою очередь США намерены обеспечить стабильность на мировом рынке нефти. Страна освободила свои стратегические резервы, чтобы поставлять по одному баррелей в день в течение полугода. Это будет рекордное освобождение с 1975 года, когда США создали стратегический резерв нефти.

Байден прогнозирует, что решение США и союзников сохранит энергетическую безопасность в мире и снизит цены на нефти. Сразу же после заявления американского лидера мировые цены на нефть упали на 4-5%.

По состоянию на 1 апреля марка WTI торгуется на уровне 88 долларов, Brent — около 90 долларов.

Такие решения мировые лидеры принимают в связи с началом полномасштабной российско-украинской войны и всеми последствиями этого конфликта. Запад ввел жесткие санкции против РФ из-за ее открытой агрессии. После этого глава России Владимир Путин начал шантажировать мир прекращением поставок энергоносителей.

В свою очередь Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада отказались от российской нефти. Позднее к ним присоединилась и Австралия.

В то же время ряд стран Европейского Союза пока не принял такого решения.

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