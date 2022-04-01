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Более 30 стран согласились высвободить нефть из стратегических резервов. США поставят на рынок рекордный объем энергоносителя
Соединенные Штаты Америки и еще более 30 стран согласились высвободить нефть из стратегических резервов, это добавит на рынок "десятки миллионов баррелей", сообщил американский президент Джозеф Байден.
США запустили своего рода кампанию по насыщению нефтью рынка с целью снижения цен на этот энергоресурс.
В свою очередь США намерены обеспечить стабильность на мировом рынке нефти. Страна освободила свои стратегические резервы, чтобы поставлять по одному баррелей в день в течение полугода. Это будет рекордное освобождение с 1975 года, когда США создали стратегический резерв нефти.
Байден прогнозирует, что решение США и союзников сохранит энергетическую безопасность в мире и снизит цены на нефти. Сразу же после заявления американского лидера мировые цены на нефть упали на 4-5%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По состоянию на 1 апреля марка WTI торгуется на уровне 88 долларов, Brent — около 90 долларов.
Такие решения мировые лидеры принимают в связи с началом полномасштабной российско-украинской войны и всеми последствиями этого конфликта. Запад ввел жесткие санкции против РФ из-за ее открытой агрессии. После этого глава России Владимир Путин начал шантажировать мир прекращением поставок энергоносителей.
В свою очередь Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада отказались от российской нефти. Позднее к ним присоединилась и Австралия.
В то же время ряд стран Европейского Союза пока не принял такого решения.
Фото: ua.depositphotos.com