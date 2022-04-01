Понад 30 країн погодилися звільнити нафту із стратегічних резервів. США поставлять на ринок рекордний обсяг енергоносія

Сполучені Штати Америки та ще понад 30 країн погодилися вивільнити нафту зі стратегічних резервів, це додасть на ринок "десятки мільйонів барелів", повідомив американський президент Джозеф Байден.

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США запустили своєрідну кампанію з насичення нафтою ринку з метою зниження цін на цей енергоресурс.

У свою чергу, США мають намір забезпечити стабільність на світовому ринку нафти. Країна звільнила свої стратегічні резерви, щоб постачати по одному мільйону барелі на день протягом півроку. Це буде рекордне визволення з 1975 року, коли США створили стратегічний резерв нафти.

Байден прогнозує, що рішення США та союзників збереже енергетичну безпеку у світі та знизить ціни на нафту. Одразу після заяви американського лідера світові ціни на нафту впали на 4-5%.

Станом на 1 квітня марка WTI торгується на рівні 88 доларів, Brent – близько 90 доларів.

Такі рішення світові лідери ухвалюють у зв'язку з початком повномасштабної російсько-української війни та всіма наслідками цього конфлікту. Захід ввів жорсткі санкції проти РФ через її відкриту агресію. Після цього глава Росії Володимир Путін почав шантажувати світ припиненням постачання енергоносіїв.

Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада відмовилися від російської нафти. Пізніше до них приєдналася Австралія.

Водночас низка країн Європейського Союзу поки не прийняла такого рішення.

Фото: ua.depositphotos.com