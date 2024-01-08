Цены на нефть марки Brent упали более чем на 1%

В понедельник, 8 января цены на нефть показали падение более чем на 1%. Это произошло на фоне резкого снижения цен ведущим экспортером Саудовской Аравией и роста добычи ОПЕК, что нивелировало опасения эскалации геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что нефть марки Brent подешевела на 0,93%, или 73 цента, до $78,03 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подешевели на 1,04%, или 77 центов, до $73,04 за баррель.

Рост предложения и конкуренция с другими производителями заставили Саудовскую Аравию в воскресенье, 7 января, снизить официальную цену продажи (OSP) своей флагманской нефти Arab Light для поставки в Азию до самого низкого уровня за 27 месяцев.

Оба контракта выросли более чем на 2% в первую неделю 2024 года после того, как инвесторы вернулись из отпуска, чтобы сосредоточиться на геополитических рисках на Ближнем Востоке после нападений йеменских хуситов на корабли в Красном море.

Пребывающий на Ближнем Востоке на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт в Газе может распространиться на весь регион, если не будут приложены усилия для наступления мира.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну, пока ХАМАС не будет ликвидирован.

Исследование Reuters показало, что добыча в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) выросла на 70 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) в декабре до 27,88 млн баррелей в сутки.

"Напряженность вокруг Красного моря является единственным противовесом, хотя и относительно слабым, для того чтобы цены на нефть подверглись снижению из-за ожидания смягчения глобального спроса и роста запасов", - отметила основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Кроме того, в еженедельном отчете Baker Hughes говорится, что на прошлой неделе количество нефтяных буровых установок в США выросло на одну до 501. А JPMorgan прогнозирует, что в этом году будет добавлено 26 нефтяных вышек.

В 2024 году цены на нефть будут возобновляться, но рост будет незначительным

По данным западных изданий, аналитики Уолл-стрит уверены, что в 2024 году цены на нефть будут возобновляться, но этот рост будет незначительным.

По прогнозу пяти крупных американских инвестиционных банков, цена нефти Brent в 2024 году будет установлена на среднем уровне около $85 за баррель по сравнению с текущим уровнем $76,6 за баррель.

Самая низкая оценка Citigroup – эксперты этого конгломерата ожидают среднюю цену в 2024 году на уровне $75 за баррель. У аналитиков Goldman Sachs самая высокая прогнозная цена - $92 за баррель.

По прогнозам, в 2024 году мировой спрос на нефть продолжит расти по сравнению с рекордными показателями этого года, особенно благодаря увеличению спроса Китая.

Из-за замедления мировой экономики в 2024 году вряд ли стоит ожидать возврата цены на нефть Brent до $100 за баррель. Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену на этот год на уровне $81-82 за баррель, в то время как прогноз международного энергетического агентства составляет $82,57 за баррель.

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