Ціни на нафту марки Brent впали більше ніж на 1%

У понеділок 8 січня ціни на нафту показали падіння більш ніж на 1%. Це відбулося на тлі різкого зниження цін провідним експортером Саудівською Аравією та зростання видобутку ОПЕК, що нівелювало побоювання щодо ескалації геополітичної напруги на Близькому Сході.

Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що нафта марки Brent подешевшала на 0,93%, або 73 центи, до $78,03 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подешевшали на 1,04%, або 77 центів, до $73,04 за барель.

Зростання пропозиції та конкуренція з іншими виробниками змусили Саудівську Аравію в неділю 7 січня знизити офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської нафти Arab Light для постачання до Азії до найнижчого рівня за 27 місяців.

Обидва контракти зросли більш ніж на 2% у перший тиждень 2024 року після того, як інвестори повернулися з відпустки, щоб зосередитись на геополітичних ризиках на Близькому Сході після нападів єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який знаходиться на Близькому Сході цього тижня, заявив, що конфлікт у Газі може поширитися на весь регіон, якщо не будуть прикладені зусилля для настання миру.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв продовжувати війну доти, доки ХАМАС не буде ліквідовано.

Дослідження Reuters показало, що видобуток в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) зріс на 70 000 барелів на добу (барелів на добу) у грудні до 27,88 млн барелів на добу.

"Напруженість навколо Червоного моря є єдиною противагою, хоч і відносно слабкою, для того, щоб ціни на нафту піддалися зниженню через очікування пом’якшення глобального попиту та зростання запасів", – зауважила засновник аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Крім того, у щотижневому звіті Baker Hughes йдеться, що минулого тижня кількість нафтових бурових установок у США зросла на одну до 501. А JPMorgan прогнозує, що цього року буде додано 26 нафтових вишок.

У 2024 році ціни на нафту будуть відновлюватися, але зростання буде незначним

За даними західних видань, аналітики Уолл-стріт впевнені, що у 2024 році ціни на нафту будуть відновлюватися, але це зростання буде незначним.

За прогнозом п'яти великих американських інвестиційних банків, ціна нафти Brent у 2024 році буде встановлена на середньому рівні близько $85 за барель порівняно з поточним рівнем $76,6 за барель.

Найнижчою є оцінка Citigroup – експерти цього конгломерату очікують середню ціну в 2024 році на рівні $75 за барель. У аналітиків Goldman Sachs найвища прогнозна ціна — $92 за барель.

За прогнозами, у 2024 році світовий попит на нафту продовжить зростати порівняно з рекордними показниками цього року, особливо завдяки збільшенню попиту з боку Китаю.

Через сповільнення світової економіки у 2024 році навряд чи варто очікувати повернення ціни на нафту Brent до $100 за барель. Goldman Sachs прогнозує середню ціну на цей рік на рівні $81-82 за барель, тоді як прогноз міжнародного енергетичного агентства складає $82,57 за барель.

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