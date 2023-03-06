Цены на нефть падают из-за низких прогнозов экономического роста в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник, 6 марта, упали после того, как власти Китая установили цели экономического роста страны в 2023 году на уровне 5%, что является более низким показателем, чем ожидалось. Об этом пишет Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent торговались со снижением на 53 цента, или 0,6%, по 85,30 доллара за баррель в 07:35 по Гринвичу (09:45 по Киевскому времени). Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) также снизились на 0,6% до 79,21 доллара.

"Нефть по-прежнему находится в состоянии перетягивания каната между оптимизмом по поводу возобновления работы Китая и нервозностью по поводу того, что ястребиный ФРС наносит ущерб экономике США", - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Прогноз роста Китая, за которым внимательно наблюдают инвесторы, и который объявили в воскресенье 5 марта, был ниже его целевого показателя роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 5,5% в прошлом году. ВВП вырос в прошлом году всего на 3%. Источники в политике сообщили Reuters, что на 2023 год может быть установлен диапазон до 6%.

Премьер-министр Ли Кецян заявил в воскресенье, что основу для стабильного роста в Китае необходимо укрепить, недостаточный спрос остается ярко выраженной проблемой, а ожидания частных инвесторов и бизнеса нестабильны.

Однако аналитики UBS Investment Bank повысили свои прогнозы роста ВВП Китая до 5,4% в 2023 году и до 5,2% в 2024 году с 4,9% и 4,8% соответственно.

"Восстановление экономики проходит лучше, чем мы ожидали раньше – опасения по поводу "второй волны" COVID не материализовались, и было мало признаков перебоев с поставками", - сказал Тао Ван, руководитель отдела экономических исследований Китая в UBS Investment Bank.

В то же время на цены на нефть, вероятно, повлияет повышение процентных ставок Центральными банками во всем мире из-за опасений роста инфляции. Трейдеры начали учитывать повышение ставок по всему миру, но надеются на меньшее повышение, чем в прошлом году.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит в Конгрессе во вторник и среду (7-8 марта), где ему, вероятно, будет поставлен вопрос о том, нужны ли масштабные повышения в стране с крупнейшим потребителем нефти в мире.

Дальнейшее повышение ставок в США, вероятно, будет зависеть от того, что будет опубликовано в пятницу (10 марта) в февральском отчете по заработной плате, а затем на следующей неделе будет опубликован февральский отчет об инфляции.

На выходных президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что "вероятно" они повысят процентные ставки в этом месяце, чтобы сдержать инфляцию.

Напомним, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, объявила о росте цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы. Повышение произойдет в апреле.

Отметим, что война в Украине существенно повлияла на мировой нефтяной рынок. Так, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза, введенное с целью ограничить возможности РФ получать финансирование для войны против Украины. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

Как ранее писал Bloomberg, доходы России от экспорта нефти и газа в феврале 2023 года. сократились на 46% по сравнению с прошлым годом. Это связано с действием западных санкций и ограничением экспорта на европейские рынки.