Ціни на нафту падають через низькі прогнози економічного зростання в Китаї

Світові ціни на нафту в понеділок, 6 березня, впали після того, як влада Китаю встановила цілі економічного зростання країни у 2023 році на рівні 5%, що є нижчим показником ніж очікувалось. Про це пише Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися зі зниженням на 53 центи, або 0,6%, по 85,30 долара за барель о 07:35 за Гринвічем(09:45 за Київським часом). Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) також знизилися на 0,6% до 79,21 долара.

"Нафта, як і раніше, перебуває в стані перетягування каната між оптимізмом з приводу відновлення роботи Китаю і нервозністю з приводу того, що яструбиний ФРС завдає шкоди економіці США", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Прогноз зростання Китаю, за котрим уважно спостерігають інвестори, та який оголосили у неділю 5 березня, був нижчим від його цільового показника зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 5,5% минулого року. ВВП зріс минулого року лише на 3%. Джерела у політиці повідомили Reuters, що на 2023 рік може бути встановлений діапазон до 6%.

Прем'єр-міністр Лі Кецян заявив у неділю, що основу для стабільного зростання в Китаї необхідно зміцнити, недостатній попит залишається яскраво вираженою проблемою, а очікування приватних інвесторів та бізнесу нестабільні.

Проте аналітики UBS Investment Bank підвищили свої прогнози зростання ВВП Китаю до 5,4% у 2023 році та до 5,2% у 2024 році з 4,9% та 4,8% відповідно.

"Відновлення економіки проходить краще, ніж ми очікували раніше - побоювання з приводу "другої хвилі" COVID не матеріалізувалися, і було мало ознак перебоїв із поставками", - сказав Тао Ван, керівник відділу економічних досліджень Китаю в UBS Investment Bank.

Водночас на ціни на нафту, ймовірно, вплине підвищення відсоткових ставок Центральними банками у всьому світі, через побоювання зростання інфляції. Трейдери почали враховувати підвищення ставок у всьому світі, але сподіваються на менше підвищення, ніж минулого року.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл виступить в Конгресі у вівторок і середу(7-8 березня), де йому, ймовірно, буде поставлено питання про те, чи потрібні масштабні підвищення в країні з найбільшим споживачем нафти у світі.

Подальше підвищення ставок у США, ймовірно, також залежатиме від того, що буде опубліковано у п'ятницю(10 березня) у лютневому звіті із заробітної плати, а потім наступного тижня буде опубліковано лютневий звіт про інфляцію.

На вихідних президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що "ймовірно" вони підвищать процентні ставки цього місяця, щоб стримати інфляцію.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, оголосила про зростання цін на постачання нафти для ринків Азії та Європи. Підвищення відбудеться у квітні.

Зазначимо, війна в Україні істотно вплинула на світовий нафтовий ринок. Так, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу, яке було введене з метою обмежити можливості РФ отримувати фінансування для війни проти України. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

Як раніше писавв Bloomberg, доходи Росії від експорту нафти і газу у лютому 2023 року скоротилися на 46% порівняно з минулим роком. Це пов'язано із дією західних санкцій та обмеженням експорту на європейські ринки.