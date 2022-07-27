Дефолт "Нафтогаза": компания готовит новое соглашение об отсрочке выплат по евробондам

НАК "Нафтогаз" безотлагательно предложит новое соглашение по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Национальная компания безотлагательно предложит держателям еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении КМУ №625-р от 21.07.2022", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот процесс должен являться частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям.

"Нафтогаз работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие держателей еврооблигаций", - подчеркнули в компании.

Отметим, НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не смог выплатить кредиторам долги по облигациям, что означает дефолт компании.

Ранее компания "Нафтогаз" не получила согласия от кредиторов на отсрочку выплат по еврооблигациям на сумму 335 млн долларов.

На сегодняшний день на рынке в обращении находятся три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза". Все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн. с доходностью 7,62%.