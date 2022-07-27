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Дефолт "Нафтогазу": компанія готує нову угоду про відтермінування виплат за євробондами
НАК "Нафтогаз" невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз".
"Національна компанія невідкладно запропонує держателям єврооблігацій угоду на відтермінування виплат у відповідності до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Нафтогаз працює з усіма зацікавленими сторонами, аби отримати згоду держателів єврооблігацій", - підкреслили в компанії.
Зазначимо, НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не зміг виплатити кредиторам борги з облігацій, що означає дефолт компанії.
Раніше компанія "Нафтогаз" не отримала згоди від кредиторів на відстрочку виплат за єврооблігаціями на суму 335 млн доларів.
На сьогодні на ринку в обігу знаходяться три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн з прибутковістю 7,62%.