Эксперт рассказал, как изменится цена на топливо после поднятия акцизов

Верховная Рада поддержала законопроект о возврате акцизного налога на топливо. Однако ожидать значительного роста цены не стоит, так как она зависит от нескольких составляющих.

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Об этом рассказал директор Консалтингового агентства А-95 Сергей Куюн.

"Две основные составляющие это собственно себестоимость нефтепродукта, которые покупает трейдер и вторая - это налог", - сказал эксперт.

Он отметил, что с появлением налога будет увеличение налоговой составляющей цены, однако себестоимость закупки топлива уменьшится. Соответственно, благодаря этому не будет значительного повышения цены на АЗС.

По его прогнозам, сейчас при любых условиях можно говорить, что цена на АЗС однозначно не возрастет. Так как нефть провалилась ниже 90 долларов за баррель, будет сохраняться потенциал для уменьшения дальнейшей цены.

Напомним, что 21 сентября Верховная Рада Украины поддержала законопроект 7668-д, который предусматривает возврат акцизов на топливо.

Однако эксперты и участники рынка считают, что в случае вступления этого закона в силу, цена на топливо в опте вырастет, а цена на АЗС существенно не будет расти из-за конкуренции на рынке.