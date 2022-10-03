Експерт розповів, як зміниться ціна на пальне після підняття акцизів

Верховна Рада підтримала законопроєкт про повернення акцизного податку на пальне. Проте очікувати значного зростання ціни не варто, тому що вона залежить від декількох складових.

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Про це розповів директор Консалтингового агентства А-95 Сергій Куюн.

"Дві основні складові це власне собівартість нафтопродукту, які купує трейдер і друга - це податок", - сказав експерт.

Він зазначив, що із появою податку буде збільшення податкової складової ціни, проте собівартість закупівлі пального зменшиться. Відповідно завдяки цьому не буде значного підвищення ціни на АЗС.

За його прогнозами зараз за будь-яких умов можна говорити що ціна на АЗС однозначно не зросте. Так як нафта провалилася нижче 90 доларів за барель, буде зберігатися потенціал для зменшення подальшої ціни.

Нагадаємо, що 21 вересня Верховна Рада України підтримала законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на пальне.

Проте експерти та учасники ринку вважають, що у разі набуття чинності цього закону, ціна на пальне в опті зросте, а ціна на АЗС суттєво не зростатиме через конкуренцію на ринку.