Эксперт рассказал о перспективах поставок зимнего дизтоплива

Зимнее дизельное топливо в Украине будет, но цена на него будет рыночной.

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Об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Он отметил, что на рынке горючего ресурсов достаточно. Даже есть определенный профицит, образовавшийся из-за динамического импорта накануне недавнего возобновления акциза.

Но сейчас на повестку дня вышел вопрос поставки зимнего дизельного горючего.

"Северная часть Европы имеет те же климатические условия, что и Украина, поэтому продукт зимнего качества будет. В нашем случае речь идет о таких поставщиках, как Польша, Литва, Германия", - отметил Куюн.

По его словам, Украина импортирует около половины объемов дизельного горючего из южных стран ЕС.

"Ну, не делают в Греции зимнюю марку! Но ведь мы украинцы! Трейдеры уже начали эксперименты с добавлением морозостойких присадок, говорят, еще есть над чем поработать. Кроме того, в переговорах с производителями наши предлагают воспользоваться старым дедовским методом – добавлять в состав ДТ авиакеросин. Это для НПЗ может быть интересно, потому что авиатопливо пока дешевле дизельного", - отметил Куюн.

Он подчеркнул, что сейчас идут переговоры и по арктической марке ДТ (температура застывания -32 градуса, обычная марка – до 20 мороза).

По словам эксперта, предложения на рынке есть, но цены на «арктику» на 150-200 долл./т выше чем на зимнюю марку.

Куюн подчеркнул, что горючее в Украине будет, но цена на него будет рыночная, спрогнозировать ее пока невозможно, особенно учитывая вызовы времени.

"Главные из них – эмбарго на импорт российской нефти в Европу с 5 декабря, нефтепродуктов – с 5 февраля. Европейцы нервничают, боятся, но руки делают. На юге Европы проблем вообще не видят, потому что там ближе к азиатским и арабским поставкам, на севере немного тревожнее, но опять-таки вопрос только в ценах нероссийского импорта", - подчеркнул Куюн.

Напомним, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину и ударов российскими военными по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам страна столкнулась с жестким дефицитом топлива в апреле-мае. Заправиться на столичных АЗС было почти невозможно из-за отсутствия горючего.

После отмены государственного регулирования цен на горючее поставки топлива в страну выросли, однако выросли и цены. Уже в июле топливный рынок Украины полностью переориентировался на поставки топлива из ЕС, а количество импортеров горючего существенно выросло. После этого цены на горючее в Украине начали падать, а дефицит закончился.