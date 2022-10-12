Експерт розповів про перспективи постачання зимового дизпалива

Зимове дизильне пальне в Україні буде, але ціна на нього буде ринковою.

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Про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Він зауважив, що на ринку пального ресурсів повністю вистачає. Навіть є певний профіцит, який утворився через динамічний імпорт напередодні нещодавнього поновлення акцизу.

Але зараз на порядок денний вийшло питання постачання зимового дизельного пального.

"Північна частина Європи має ті ж кліматичні умови, що й Україна, тому продукт зимової якості буде. У нашому випадку йдеться про таких постачальників як Польща, Литва, Німеччина", - зазначив Куюн.

За його словами, Україна імпортує майже половину обсягів дизельного пального з південних країн ЄС.

"Ну, не роблять в Греції зимову марку! Але ж ми українці! Трейдери вже почали експерименти із додаванням морозостійких присадок, кажуть, ще є над чим попрацювати. Крім того, у перемовинах із виробниками наші пропонують скористатись старим дідівським методом – залучати до складу ДП авіагас. Це для НПЗ може бути цікаво, бо авіапальне наразі дешевше дизельного", - зауважив Куюн.

Він наголосив, що зараз йдуть перемовини й по арктичній марці ДП (температура застигання -32 градуси, звичайна марка – до 20 морозу).

За словами експерта, пропозиції на ринуку є, але ціни на «арктику» на 150-200 дол./т вище ніж на зимову марку.

Куюн підкреслив, що пальне в Україні буде, але ціна на нього буде ринкова, спрогнозувати її наразі неможливо, особливо враховуючи виклики часу.

"Головні з них – ембарго на імпорт російської нафти в Європу з 5 грудня, нафтопродуктів – з 5 лютого. Європейці нервують, бояться, але руки роблять. На півдні Європи проблем взагалі не бачать, бо там ближче до азійських та арабських постачань, на півночі трохи тривожніше, але знову-таки питання лише у ціни неросійського імпорту", - підкреслив Куюн.

Нагадаємо, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та ударів російськими військовими по нафтобазах та нафтопереробних заводах, країна зіткнулася з жорстким дефіцитом пального у квітні-травні заправитися на столичних АЗС було майже неможливо через відсутність пального. Тим часом невеликі мережі АЗС торгували за цінами значно вищими ніж було встановлено Урядом в рамках регулювання цін на пальне.

Після скасування державного регулювання цін на пальне поставки палива в країну зросли, однак зросли і ціни. Вже в липні паливний ринок України повністю переорієнтувався на поставки палива з ЄС, а кількість імпортерів пального суттєво зросла. Після цього ціни на пальне в Україні почали падати, а дефіцит скінчився.