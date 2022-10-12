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Експерт розповів про перспективи постачання зимового дизпалива
Зимове дизильне пальне в Україні буде, але ціна на нього буде ринковою.
Про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
Він зауважив, що на ринку пального ресурсів повністю вистачає. Навіть є певний профіцит, який утворився через динамічний імпорт напередодні нещодавнього поновлення акцизу.
Але зараз на порядок денний вийшло питання постачання зимового дизельного пального.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Північна частина Європи має ті ж кліматичні умови, що й Україна, тому продукт зимової якості буде. У нашому випадку йдеться про таких постачальників як Польща, Литва, Німеччина", - зазначив Куюн.
За його словами, Україна імпортує майже половину обсягів дизельного пального з південних країн ЄС.
"Ну, не роблять в Греції зимову марку! Але ж ми українці! Трейдери вже почали експерименти із додаванням морозостійких присадок, кажуть, ще є над чим попрацювати. Крім того, у перемовинах із виробниками наші пропонують скористатись старим дідівським методом – залучати до складу ДП авіагас. Це для НПЗ може бути цікаво, бо авіапальне наразі дешевше дизельного", - зауважив Куюн.
Він наголосив, що зараз йдуть перемовини й по арктичній марці ДП (температура застигання -32 градуси, звичайна марка – до 20 морозу).
За словами експерта, пропозиції на ринуку є, але ціни на «арктику» на 150-200 дол./т вище ніж на зимову марку.
Куюн підкреслив, що пальне в Україні буде, але ціна на нього буде ринкова, спрогнозувати її наразі неможливо, особливо враховуючи виклики часу.
"Головні з них – ембарго на імпорт російської нафти в Європу з 5 грудня, нафтопродуктів – з 5 лютого. Європейці нервують, бояться, але руки роблять. На півдні Європи проблем взагалі не бачать, бо там ближче до азійських та арабських постачань, на півночі трохи тривожніше, але знову-таки питання лише у ціни неросійського імпорту", - підкреслив Куюн.
Нагадаємо, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та ударів російськими військовими по нафтобазах та нафтопереробних заводах, країна зіткнулася з жорстким дефіцитом пального у квітні-травні заправитися на столичних АЗС було майже неможливо через відсутність пального. Тим часом невеликі мережі АЗС торгували за цінами значно вищими ніж було встановлено Урядом в рамках регулювання цін на пальне.
Після скасування державного регулювання цін на пальне поставки палива в країну зросли, однак зросли і ціни. Вже в липні паливний ринок України повністю переорієнтувався на поставки палива з ЄС, а кількість імпортерів пального суттєво зросла. Після цього ціни на пальне в Україні почали падати, а дефіцит скінчився.