Дефіциту пального не буде. Після обстрілів країни в столиці черги на АЗС, однак запаси палива в країні є

Після ракетних ударів по території України, біля столичних АЗС як і навесні утворились великі черги. Однак опитані Delo.ua експерти сумніваються в повторенні сценарію жорсткого дефіциту пального, з котрим країна зіткнулася навесні цього року.

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Після нічних обстрілів Києва на столичних АЗС сформувалися великі черги. В телеграм-каналах викладають відео, на яких видно десятки машин, що стоять в черзі на заправку.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн сумнівається, що ажіотаж в столиці може спричинити які-небудь глобальні ускладнення для ринку.

"Запаси пального на ринку є, також стабільно відбувається постачання. Не прогнозую якихось глобальних ускладнень", - сказав Куюн в коментарі Delo.ua.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, також зазначає, що черги на АЗС не спричинять дефіцит пального, а ажіотаж спричинений емоційним та ірраціональним сприйняттям нічних обстрілів столиці.

"Сьогодні у першій половині дня більшість АЗС дійсно не працювали, але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога. Зараз абсолютна більшість АЗС працюють. Нафтопродуктів у країні достатньо і вони роззосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, та й такі удари вже не будуть ефективними. Дефіциту нафтопродуктів немає, стояти у чергах на АЗС сенсу немає", - написав Герус на своєму телеграм-каналі.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін також зазначає, що для дефіциту пального передумов нема. Сьогоднішній ажіотаж на АЗС зумовлений тим, що внаслідок обстрілів частина заправок була знеструмлена, а населення поспішило заправити автомобілями, оскільки було налякано вибухами.

"Пального є вдосталь, тим більше перед введенням акцизу його дуже багато завезли в країну. В першій половині дня були технічні збої в роботі АЗС та банків оскільки люди сиділи в бункерах. Деякі АЗС були знеструмлені, частина з них працювала на генераторах, а частині відновили енергопостачання. Однак митниця працює в штатному режимі, бензовози в Україну заходять, тому жодної кризи не буде. Я думаю вже завтра паніка закінчиться та черг не буде", - каже Льоушкін.

Нагадаємо, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та ударів російськими військовими по нафтобазах та нафтопереробних заводах, країна зіткнулася з жорстким дефіцитом пального у квітні-травні заправитися на столичних АЗС було майже неможливо через відсутність пального. Тим часом невеликі мережі АЗС торгували за цінами значно вищими ніж було встановлено Урядом в рамках регулювання цін на пальне.

Після скасування державного регулювання цін на пальне поставки палива в країну зросли, однак зросли і ціни. Вже в липні паливний ринок України повністю переорієнтувався на поставки палива з ЄС, а кількість імпортерів пального суттєво зросла. Після цього ціни на пальне в Україні почали падати, а дефіцит скінчився.

Також нагадаємо, що зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.