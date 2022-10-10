Дефицита горючего не будет. После обстрелов страны в столице очереди на АЗС, но запасы топлива в стране есть

После ракетных ударов по территории Украины возле столичных АЗС по-прежнему весной образовались большие очереди. Однако опрошенные Delo.ua эксперты сомневаются в повторении сценария жесткого дефицита горючего, с которым страна столкнулась весной этого года.

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После ночных обстрелов Киева на столичных АЗС сформировались большие очереди. В телеграмм-каналах выкладывают видео, на которых видны десятки стоящих в очереди машин на заправку.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сомневается, что ажиотаж в столице может повлечь за собой какие-либо глобальные осложнения для рынка.

"Запасы горючего на рынке есть, также стабильно происходит поставка. Не прогнозирую каких-либо глобальных осложнений", - сказал Куюн в комментарии Delo.ua.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, также отмечает, что очереди на АЗС не повлекут за собой дефицит горючего, а ажиотаж вызван эмоциональным и иррациональным восприятием ночных обстрелов столицы.

"Сегодня в первой половине дня большинство АЗС действительно не работали, но причина этого не отсутствие топлива, а воздушная тревога. Сейчас абсолютное большинство АЗС работают. Нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения. Ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов сегодня не было, да и такие удары уже не будут эффективными. Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла", - написал Герус на своем телеграмм-канале.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин также отмечает, что для дефицита горючего предпосылок нет. Сегодняшний ажиотаж на АЗС обусловлен тем, что в результате обстрелов часть заправок была обесточена, а население поспешило заправить автомобилями, поскольку было напугано взрывами.

"Горючего достаточно, тем более перед введением акциза его очень много завезли в страну. В первой половине дня были технические сбои в работе АЗС и банков поскольку люди сидели в бункерах. Некоторые АЗС были обесточены, часть из них работала на генераторах, а части восстановили энергоснабжение. Однако таможня работает в штатном режиме, бензовозы в Украину заходят, поэтому никакого кризиса не будет. Я думаю уже завтра паника закончится и очередей не будет", - говорит Леушкин.

Напомним, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину и ударов российскими военными по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам страна столкнулась с жестким дефицитом горючего в апреле-мае заправиться на столичных АЗС было почти невозможно из-за отсутствия горючего. Между тем, небольшие сети АЗС торговали по ценам значительно выше, чем было установлено Правительством в рамках регулирования цен на топливо.

После отмены государственного регулирования цен на горючее поставки топлива в страну выросли, однако выросли и цены. Уже в июле топливный рынок Украины полностью переориентировался на поставки топлива из ЕС, а количество импортеров горючего существенно выросло. После этого цены на горючее в Украине начали падать, а дефицит закончился.

Также напомним, что утром 10 октября Россия ударила ракетами, по Киеву, Львов, Днепр, Харькове, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .

В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .