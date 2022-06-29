Эксперты спрогнозировали падение цен на бензин в Украине

В первые дни июля средние розничные цены на топливо снизятся на 1-2 грн — до 50 грн/л для бензинов и 55-56 грн/л для ДТ, если не произойдет существенных изменений. Такой прогноз озвучил аналитик Upeco Александр Сиренко, сообщает Forbes.

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В июне в сравнении с маем Украина существенно нарастила объемы импорта топлива: поставки дизеля выросли на 70%, бензина – на 40–45%. В сутки на рынок поступало около 20 тысяч тонн дизеля, бензина и сжиженного газа, тогда как в мае максимальный показатель составлял 10 тыс тонн.

На фоне этого оптовые цены впервые за почти 3 месяца упали ниже розничных.

"Теперь продавать топливо в розницу стало выгодно, поэтому предложение на заправках будет увеличиваться, а цены снижаться", — прогнозирует Сиренко.

В дальнейшем тенденция падения цен на топлива сохранится, считает эксперт. Владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин добавляет, что текущая динамика наполнения рынка позволяет снизить цены в течение 2–3 недель до уровня 53–54 грн/л дизеля и 49 грн/л бензина, прогнозирует Левшкин.

"Ниже цены не упадут из-за дорогостоящей логистики", — отметил он.

Однако директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн считает, что дефицит на рынке топлива будет сохраняться до конца июля.

При этом уже с июля на АЗС больше не будут действовать ограничения на объем топлива в одни руки. На рынке уже есть достаточно нефтепродуктов для отмены лимитов.

Источник фото: ua.depositphotos.com