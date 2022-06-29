Експерти спрогнозували падіння цін на бензин в Україні

У перші дні липня середні роздрібні ціни на пальне знизяться на 1-2 грн — до 50 грн/л для бензинів та 55-56 грн/л для ДП, якщо не станеться суттєвих змін. Такий прогноз озвучив аналітик Upeco Олександр Сіренко, повідомляє Forbes.

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У червні порівняно з травнем Україна суттєво наростила обсяги імпорту палива: постачання дизеля зросло на 70%, бензину – на 40–45%. За добу на ринок надходило близько 20 тисяч тонн дизеля, бензину та скрапленого газу, тоді як у травні максимальний показник становив 10 тис тонн.

На тлі цього оптові ціни вперше за майже 3 місяці впали нижче за роздрібні.

"Тепер продавати паливо в роздріб стало вигідно, тому пропозиція на заправках збільшуватиметься, а ціни знижуватимуться", - прогнозує Сіренко.

Надалі тенденція падіння цін на паливо збережеться, вважає експерт. Власник мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін додає, що поточна динаміка наповнення ринку дозволяє знижувати ціни протягом 2–3 тижнів до рівня 53–54 грн/л дизеля та 49 грн/л бензину, прогнозує Льовшкін.

"Нижче ціни не впадуть через дорогу логістику", - зазначив він.

Проте директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн вважає, що дефіцит на ринку палива зберігатиметься до кінця липня.

При цьому вже з липня на АЗС більше не діятимуть обмеження обсягу палива в одні руки. На ринку вже є достатньо нафтопродуктів для скасування лімітів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com