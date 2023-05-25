ЕС больше не зависит от российского ДП: на чье топливо заменили

Странам Евросоюза удалось фактически отказаться от поставок дизельного топлива из России, ранее имевшего основную долю рынка. Этого удалось добиться за счет увеличения потоков с Ближнего Востока и США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Некоторые эксперты поначалу ожидали, что ЕС не удастся диверсифицировать поставки, что поставило бы под угрозу доступность топлива. Но импорт из других стран резко возрос. Согласно данным, собранным аналитической компанией Vortexa Ltd, общее количество поступлений дизельного топлива и газойля в мае вырастет до четырехмесячного максимума – до около 1,25 миллиона баррелей в день.

Поставки ДП в ЕС соответствуют показателям в прошлом году, когда их уровень считался "нормальным".

Ожидается, что поток из Саудовской Аравии достигнет нового максимума около 324 000 баррелей в день, тогда как поток из США будет самым высоким с августа 2020 года.

В то же время, аналитики прогнозируют, что поставки из Азии планируют сократить из-за меньших потоков из Китая и Сингапура, хотя ожидается рост дизельных грузов из Индии.

Кроме того, ранее ЕС удалось диверсифицировать источники поставок газа, а доля российского газа на европейском рынке упала до 9%. Теперь блок планирует предоставить странам-членам возможность запретить России поставлять сжиженный природный газ (СПГ) без введения новых энергетических санкций.

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